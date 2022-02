Stav jednání s USA a NATO nechce Kreml veřejně komentovat

Moskva - Rusko v tuto chvíli nechce veřejně komentovat průběh jednání se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí o ruském požadavku na poskytnutí bezpečnostních záruk, uvedl před novináři mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Zveřejnění údajné americké a alianční odpovědi v tisku nekomentoval. Další jednání ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a Joea Bidena se podle mluvčího zatím neplánuje.

"Vždy je dobře, kdy prezidenti spolu hovoří, vždy je to dobrý impulz pro dvoustranné vztahy. Ale hovoří spolu, když to považují za účelné," řekl Peskov podle agentury TASS. Oba prezidenti spolu telefonicky mluvili v závěru loňského roku. Putin tehdy varoval Bidena, že další sankce by vedly ke zhroucení vztahů. Biden naopak varoval Moskvu, že případná ruská invaze na Ukrajinu by vedla k dosud nevídaným sankcím a globálním následkům.

"V Kremlu jsou samozřejmě znepokojeni, protože sankční chování USA je naprosto nepředvídatelné. V tomto směru zůstávají USA na mezinárodní úrovni nepředvídatelné," řekl dnes Peskov k informacím, že USA by mohly největším ruským bankám zakázat mezinárodní transakce v dolarech. Současně ujistil, že Rusko má i pro tento případ plány, jak minimalizovat dopady "podobných nepředvídatelných kroků".

Ruské znepokojení by podle mluvčího mohly odstranit návrhy dohod o poskytnutí bezpečnostních záruk, které Moskva v polovině prosince předložila USA a jejím spojencům v NATO. USA a NATO předaly své odpovědi 26. ledna.

Jejich údajné kopie dnes zveřejnil španělský deník El País, ale autenticitu dokumentů zatím žádná strana nepotvrdila.

Peskov se v tomto případě zdržel komentáře. "My jsme nic nezveřejnili a nechci to komentovat. Obraťte se na El País anebo na španělské vedení, ale každopádně ne na nás," řekl novinářům Peskov.

Mluvčí Kremlu podle agentury Reuters také zamítl přirovnání Ruska k lišce, jak učinila americká diplomacie, a připomněl, že Rusko bývá tradičně zobrazováno jako medvěd, poznamenala agentura Reuters.