Státy V4 zklamalo, že unie nepodpořila rozšíření o země Balkánu - video

Praha - Premiéry zemí visegrádské skupiny zklamalo, že se státy Evropské unie na říjnovém summitu neshodly na zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií. Uvedli to na dnešní tiskové konferenci po společném jednání v Praze. Slovenský předseda vlády Peter Pellegrini označil chování unie za negativní signál pro země západního Balkánu a jejich občany.

Pro návrh zahájit rozhovory s Albánií a Severní Makedonií byla na dvoudenním summitu prezidentů a premiérů v polovině října velká většina zemí, k potřebné jednomyslnosti to ale nestačilo. Tirana i Skopje podle Evropské komise vyhověly požadavkům, avšak podle diplomatů byla proti zahájení přístupových rozhovorů zejména Francie, výhrady mělo i Nizozemsko a Dánsko.

Pellegrini uvedl, že všechny státy, které proti rozšíření bojovaly, zřejmě znechutily občany západního Balkánu. "Mám vážné obavy, zda budou mít občané těchto zemí ještě chuť dělat ve svých zemích těžké reformy, které si vyžaduje případný vstup do Evropské unie, nebo perspektivu uvidí nakonec ve spolupráci s Ruskem, Tureckem, Čínou či arabskými zeměmi," uvedl.

Rozšiřování považuje slovenský premiér za investici. "Nejen ekonomickou, ale i bezpečnostní," uvedl. Varoval před tím, že by se balkánské státy v případě další migrační vlny mohly rozhodnout uprchlíky nechat volně směřovat dál do Evropy. "Slovensko a další země V4 budou vždy na straně těchto států a budeme je podporovat a motivovat, aby dělaly všechno pro vstup do evropských struktur," uvedl.

Zklamání z výsledků evropského summitu vyjádřili i český premiér Andrej Babiš (ANO) a maďarský předseda vlády Viktor Orbán. Podle něj je důležité, aby se zrychlila jednání se státy, se kterými už byla zahájena. "Jednání se Srbskem a Černou Horou by se měla přepnout na extra vysokou rychlost," uvedl.

Premiéři V4 vyjádřili podporu zemím západního Balkánu ve společné deklaraci na zářijovém summitu v Praze. V dokumentu uvedli, že opětovné sjednocení Evropy nemůže být dokončeno, aniž by se daný region připojil k EU. Důvěryhodná politika rozšiřování unie podle nich představuje strategickou investici k bezpečnosti, stabilitě a prosperitě unie.