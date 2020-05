Státy slibují na vývoj vakcíny stovky milionů eur

Brusel - Až 7,5 miliardy eur (205 miliard korun) na vývoj vakcíny a léků proti koronaviru chce získat Evropská unie ve spolupráci s dalšími státy během dnes zahájené dárcovské konference. Samotná EU věnuje v rámci této celosvětové snahy miliardu eur, oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. K dlouhodobé akci, jejímž cílem je také koordinovat celosvětovou snahu o vývoj očkovací látky, se nepřidaly Spojené státy.

Konference je součástí globální iniciativy zahájené před dvěma týdny Světová zdravotnická organizace (WHO). Vedle unijních zemí v čele s Francií či Německem se na organizaci konference podílí Británie, Japonsko, Kanada či Saúdská Arábie a velké světové organizace a nadace. Podle von der Leyenové musí země světa sjednotit síly, aby co nejrychleji získaly účinnou vakcínu a lék proti nemoci, jejíž šíření bezprecedentně zasáhlo život na celé planetě.

"Musíme je vyvinout, vyrobit a dostat je do všech koutů světa," prohlásila von der Leyenová, podle níž je plánovaná částka pouze začátkem dlouhodobé snahy.

Německá kancléřka Angela Merkelová za svou zemi přislíbila věnovat v rámci konferekce 525 milionů eur. Francie podle prezidenta Emmanuela Macrona věnuje půl miliardy.

K iniciativě se nepřipojí USA, jejichž prezident Donald Trump v dubnu oznámil, že Washington přestávají financovat WHO, protože podle jeho názoru nezvládla pandemii nemoci covid-19. Trump navíc minulý týden přislíbil, že USA urychlí vlastní vývoj vakcíny, které by chtěl Bílý dům mít do konce roku k dispozici 100 milionů dávek.

Podle expertů by ale v běžné praxi klinické testy zaručující bezpečnost a účinnost vakcíny měly trvat 12 až 18 měsíců.