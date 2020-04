Státy New York a New Jersey hlásí rekordní nárůsty počtu obětí

New York/Washington - Ve státě New York bylo za 24 hodin ohlášeno dalších 731 úmrtí na covid-19, uvedl guvernér Cuomo. Ve státě New Jersey zemřelo za posledních 24 hodin na komplikace související s koronavirem 229 lidí. V obou státech jde o rekordní nárůst bilance.

Stát New York má nejméně 5489 obětí nákazy

V americkém státě New York za poslední 24 hodinové období rekordně narostla bilance úmrtí na nemoc covid-19, oznámil místní guvernér Andrew Cuomo. Úřady nově hlásí 5489 obětí, což je o 731 více než v pondělí. Podle Cuoma se nicméně ve státě na severovýchodě USA zpomaluje nárůst počtu lidí, kteří jsou kvůli nákaze koronavirem hospitalizováni.

New York zasahuje nemoc covid-19 nejvíce ze všech amerických států, oficiální bilance úmrtí je zde srovnatelná například s údaji pro celou Británii. Ve městě New York pak v důsledku šíření viru SARS-CoV-2 umřelo už více než 3000 lidí, což je více, než kolik bylo zabito při teroristických útocích z 11. září 2001, napsala agentura AP.

Zdravotnická krize v severovýchodním americkém státě zřejmě v těchto dnech vrcholí. Denní přírůstek v počtu úmrtí se v posledních dnech pohyboval okolo 600. Po pondělním nárůstu o 8658 případů dnes místní bilance známých nakažených opět stoupla o více než 8000 na celkových 138.836. Tolik infikovaných neevidovali ke dnešnímu dni ani v celé Itálii, jen o necelé 2000 je vyšší bilance Španělska.

Guvernér Cuomo se domnívá, že v jeho státě zabírají opatření omezující společenský život a že nejprudší nárůst v počtu hospitalizací už má New York za sebou. Místní obyvatelé podle něj "mění křivku šíření viru".

Nemocnicím při extrémním přílivu pacientů pomáhá také zdravotnická loď amerického námořnictva USNS Comfort. Ta původně neměla přijímat pacienty nakažené koronavirem, nakonec tomu tak ale bude. Ke změně plánu podle Cuoma přispěla i "promptní" spolupráce amerického prezidenta Donalda Trumpa s ministerstvem obrany.

"Chtěl bych poděkovat prezidentovi, za to, že jednal tak rychle," citovala guvernéra televize CNN. Na nemocniční lodi údajně bude místo pro 500 nemocných.

Alternativní prostory pro hospitalizaci pacientů už byly v New Yorku zřízeny v konferenčním centru Javits Center nebo ve stanech v Central Parku. Vztyčení podobných stanů bylo plánováno také uvnitř rozsáhlého manhattanského kostela Cathedral Church of St. John the Divine. Deník The New York Times v pondělí napsal, že polní nemocnice s kapacitou alespoň 200 míst tam má vzniknout do konce týdne.

Infekce koronavirem se zároveň podle AP potvrdila také u člena posádky lodi USNS Comfort. Po pondělním pozitivním testu se odebral do karantény, přijímání pacientů to nijak nenaruší, uvedlo americké námořnictvo.

Guvernér Cuomo vedle chvály této iniciativy na dnešním brífinku kritizoval obří balíček na podporu americké ekonomiky, který nedávno schválil Kongres. Uvolněná podpora prý nebyla pro New York tak štědrá jako pro jiné části USA. Cuomo podle CNN vzkázal, že k oživení newyorské ekonomiky bude potřeba dodatečné federální podpory.

New Jersey hlásí denní rekord v počtu úmrtí

V americkém státě New Jersey za posledních 24 hodin zemřelo na komplikace související s koronavirem 229 lidí, což je rekord od počátku nákazy. Dnes to podle portálu NJ.com informoval místní guvernér Phil Murphy. Ten rovněž uvedl, že bilance nakažených se zvýšila o 3326 na celkových 44.416 infikovaných.

"Je nepochopitelné, když pomyslíte, že jsme ztratili 1232 životů," řekl Murphy o celkové bilanci obětí mezi nakaženými koronavirem. Podle úřadů tvoří deset procent obětí klienti pečovatelských domů a domovů pro seniory.

Pro srovnání, v pondělí Murphy oznámil denní nárůst o 86 mrtvých a 3663 nakažených. V pondělí guvernér také řekl, že nárůst počtu nově nakažených se snižuje, takže celková křivka infikovaných se začíná zplošťovat. Podle místních činitelů ale vrchol nákazy v tomto státě zřejmě nastane až za několik týdnů.

Murphy dnes podepsal exekutivní nařízení, kterým prodloužil krizový stav o dalších 30 dní. Poprvé stav nouze a stav ohrožení veřejného zdraví vyhlásil 9. března. Dalším dekretem dnes guvernér nařídil uzavření všech státních a také okresních parků, čímž zpřísnil stávající karanténní opatření.