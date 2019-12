Státy NATO toho víc spojuje než rozděluje, řekl na summitu Johnson

Londýn - Členské státy Severoatlantické aliance toho mnohem více spojuje, než je rozděluje. Před dnešním společným zasedáním hlav států a vlád zemí aliance to prohlásil britský premiér Boris Johnson, jehož země summit NATO hostí. V úterý podle něj prezidenti a premiéři vedli "dobrou" debatu o situaci v Sýrii i o budoucnosti organizace. Česko na vrcholné schůzce zastupuje prezident Miloš Zeman. Na dnešním zasedání hodlá mluvit o boji proti terorismu nebo misi v Afghánistánu.

"Je velmi důležité, že aliance drží spolu," řekl Johnson. "Měli jsme velmi dobrou schůzku a debatovali jsme o budoucnosti NATO, o tom, co se děje v Sýrii a o různých dalších bezpečnostních otázkách," dodal k obsahu úterního setkání se zástupci aliančních států.

Johnsona nyní kromě summitu NATO zaměstnává i kampaň před předčasnými parlamentními volbami, které se v Británii uskuteční příští týden. Podle řady britských médií se premiér snaží vyhnout tomu, aby ho objektivy fotoaparátů a kamer zachytily s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který je v Británii značně neoblíbený. Na dotaz novinářů Johnson odpověděl, že se nechá vyfotografovat s představitelem každého členského státu NATO - při příchodech státníků na dnešní jednání se tak skutečně stalo.

Trump dnes na twitteru napsal, že se s Johnsonem setkal v jeho sídle v Downing Street v úterý v noci. "Mluvili jsme o řadě témat včetně NATO a obchodu," dodal.

Summit Severoatlantické aliance v Londýně začal v úterý večer a skončí dnes odpoledne. Dnešní jednání se koná v hotelu The Grove ve městě Watford severozápadně od Londýna. Z okolí pětihvězdičkového hotelu, který je obklopen golfovými hřišti, se pro dnešní den stala pevnost hlídaná stovkami policisty. Oblast je pro veřejnost nepřístupná, nad resortem hlídkují vrtulníky.

Českou republiku na summitu zastupuje prezident Miloš Zeman. S delegací, ve které je také ministr obrany Lubomír Metnar, ministr zahraničí Tomáš Petříček nebo velvyslanec při NATO Jakub Landovský, přiletěl do Londýna v úterý odpoledne.

V úterý vpodvečer se Zeman zúčastnil recepce pořádané královnou Alžbětou II., na které se podle ředitele zahraničního odboru Pražského hradu Rudolfa Jindráka pozdravil s dalšími státníky. Šéfy delegací následně Johnson pozval na recepci ve svém sídle v Downing Street. S účastí na ní český prezident podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka od počátku nepočítal.

Na dnešním plenárním zasedání vystoupí Zeman ve druhé polovině asi tříhodinového jednání, mluvit chce zejména o boji proti terorismu nebo o misi v Afghánistánu. Pořadí řečníků je podle Jindráka dáno výdaji na obranu členského státu. ČR v současné době dává asi 1,2 procenta svého hrubého domácího produktu, což ho řadí do poslední čtvrtiny aliančních zemí. Právě finance by mělo být jedno z témat jednání. Po skončení summitu česká delegace z Londýna ihned odlétá a Zeman nepočítá s tím, že by výsledky vrcholné schůzky komentoval v britské metropoli pro média.

Peskov: Moskvu znepokojuje zvyšování rozpočtu NATO

Zvyšování rozpočtu NATO jen potvrzuje znepokojení Ruska z expanzionismu aliance. V Moskvě to dnes novinářům řekl kremelský mluvčí Dmitrij Peskov v reakci na slova generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga o růstu obranných výdajů aliance v příštích letech. Do závodů ve zbrojení, zhoubných pro ekonomiku, se ale Rusko zatáhnout nedá, řekl ruský mluvčí.

"Vidíme, že NATO se věnuje hlavně zadržování a expanzivní politice ve vztahu k naší zemi. To nás musí znepokojovat, podobná slova o zvýšení (obranného) rozpočtu to znovu dokazují," konstatoval Peskov. Odkázal novináře na slova ruského prezidenta Vladimira Putina, že Moskva se nenechá zatáhnout do závodů ve zbrojení, které jsou pro ekonomiku zhoubné.

Ruský mluvčí reagoval na prohlášení Stoltenberga, že ve srovnání s rokem 2016 stoupnou výdaje aliance na obranu příští rok o 130 a do roku 2024 o 400 miliard dolarů (tři respektive devět bilionů korun). Peskov prohlásil, že Rusko touto cestou nepůjde. "Existuje bezpečnostní parita, perspektiva strategické stability je zajištěna na celou řadu let. Právě touto cestou půjdeme," prohlásil v odpovědi na dotaz, zda i Rusko hodlá zvýšit vojenský rozpočet.