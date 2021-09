Státy na severovýchodě USA hlásí nejméně 46 obětí bouře Ida

Záplavy ve městě Manville v americkém státě New Jersey, 2. září 2021.

Záplavy ve městě Manville v americkém státě New Jersey, 2. září 2021. ČTK/AP/Carlos Gonzalez

New York - Silný vítr a déšť, pozůstatky hurikánu Ida, si na severozápadě Spojených států vyžádaly podle dnes aktualizované bilance nejméně 46 obětí. Oblast státu New York a okolí v noci ze středy na čtvrtek zasáhly bleskové záplavy, rekordní srážky a silný vítr. Pro zhruba 20 milionů lidí stále platí varování před záplavami, píše CNN. Hurikán minulý týden udeřil na americkou pevninu ve státě Louisiana, na jihu USA si živel vyžádal 13 obětí. Americký prezident Joe Biden dnes navštíví New Orleans.

"Buďme upřímní, jsme teď v novém světě," uvedl starosta New Yorku Bill de Blasio, podle kterého se intenzita a frekvence bouří stupňuje a Spojené státy tak budou muset začít věci dělat "jinak" a "rychle". Kulturní a ekonomickou metropoli USA zasáhly rekordní srážky, které zaplavily metro, ulice i silnice.

Ve státech New York a New Jersey zemřelo 39 lidí, čtyři úmrtí jsou bouři připisovaná v Pensylvánii a po jedné oběti hlásí Maryland, Connecticut a Virginia.

S tím, jak voda z nevídaných dešťů proudí do potoků, říček a řek, stále platí varování před záplavami pro zhruba 20 milionů lidí. Vysoká voda podle všeho neustoupí ani dnes a podle předpovědi na některých tocích vydrží povodňový stav až do víkendu.

Ida v neděli zasáhla Louisianu jako hurikán čtvrté kategorie na pětistupňové škále, provázel ji vítr o rychlosti až 240 kilometrů za hodinu. Živel nad pevninou oslabil a přesunul se severovýchodním směrem. Nejméně 13 lidí zemřelo ve státech Louisiana, Alabama a Mississippi. V Louisianě je stále okolo 900.000 lidí bez proudu, včetně převážné části New Orleans a desítky tisíc lidí nemají přístup k pitné vodě. Region na pobřeží Mexického zálivu mezitím zasáhla vlna veder.