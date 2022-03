Státy EU schválily čtvrtý balík sankcí proti Rusku, zasáhnou luxus i energetiku

Brusel - Zástupci zemí Evropské unie schválili čtvrtý balík sankcí proti Rusku od začátku ruské invaze na Ukrajinu před necelými třemi týdny. ČTK to sdělil diplomatický zdroj. Evropský blok nově zakáže vývoz luxusního zboží do Ruska či investice do ruského energetického sektoru stejně jako dovoz ruské oceli a železa. Na sankční seznam zároveň přibude desítka oligarchů včetně majitele londýnského fotbalového klubu Chelsea Romana Abramoviče.

Podle francouzského předsednictví EU se státy shodly také na tom, že by Světová obchodní organizace měla odebrat Rusku status nejvyšších výhod, což by otevřelo cestu k uvalení cel na ruské zboží.

EU se od počátku invaze snaží bezprecedentními sankcemi cílit na oslabení příjmů ruského režimu a ochromení klíčových hospodářských sektorů. Evropské firmy, z nichž řada se již z Ruska stáhla, budou mít zakázány veškeré investice do ropného průmyslu či energetiky. Zákaz se bude týkat i dodávek technologií či komponent nebo spolupráce na průzkumech těžby.

Zákaz vývozu luxusního zboží je zase podle diplomatů cílený na ruskou smetánku, jejíž část je napojena na režim prezidenta Vladimira Putina. Bude se vztahovat mimo jiné i na automobily v hodnotě vyšší než 50.000 eur (1,25 milionu Kč), což se dotkne například značek Audi, BMW, Mercedes, Ferrari a Porsche.

Sankce musejí členské státy formálně schválit písemnou cestou, v platnost by měly vstoupit v úterý ráno.