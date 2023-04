Státy EU se shodly na prodloužení bezcelního režimu pro obilí z Ukrajiny

Brusel - Velvyslanci zemí Evropské unie se dnes dohodli, že o rok prodlouží bezcelní režim pro potraviny a zemědělské produkty dovážené z Ukrajiny. ČTK to sdělil diplomatický zdroj. Omezení pro některé obiloviny požadovaná pěticí východoevropských států v čele s Polskem dohoda neobsahuje. Evropská komise (EK) chce v příštích týdnech navrhnout celounijní řešení, které nahradí jednostranné zákazy dovozu do těchto zemí. Brusel hovoří o možnosti dočasně omezit dovoz pšenice, kukuřice, řepky a slunečnicových semen.

EU loni v rámci pomoci Ukrajině, na jejíž ekonomiku i zemědělství těžce dopadá ruská vojenská invaze, schválila roční pozastavení cel na veškeré zemědělské a potravinářské zboží. Obiloviny a další produkty měly evropskými zeměmi především putovat směrem do afrických či blízkovýchodních států. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko však odmítaly podpořit prodloužení bezcelního režimu, který platí do začátku června.

Zemědělci z těchto států si stěžují, že ukrajinská pšenice a další produkty míří na jejich trhy a komplikuje jim odbyt. Ostatní země však argumentovaly tím, že Ukrajina vzhledem k pokračující válce pomoc stále potřebuje a že případná omezení může navrhnout komise na základě analýzy situace. K přijetí návrhu stačila většina hlasů, které ostatní země dosáhly i bez zmíněných pěti států.

Prodloužení bezcelního režimu ještě musí schválí Evropský parlament, kde má tento návrh širokou podporu. Poté by jej během května měly formálně potvrdit členské země.

Diplomaté hovoří o tom, že do té doby by komise mohla přijít s řešením, které by uspokojilo požadavky dotčených zemí. Brusel pro ně vedle zvažovaných restrikcí dovozu chystá i více než 150 milionů eur (přes 3,5 miliardy Kč) ze zemědělské rezervy. Podmínkou však je, aby zrušily vlastní jednostranné zákazy dovozu zavedené v minulých týdnech, které porušují pravidla jednotného unijního trhu.