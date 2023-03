Státy EU se shodly na principech návratu fiskálních pravidel, na detailech ne

Brusel - Země Evropské unie se chtějí vrátit k dodržování společných fiskálních pravidel, která však mají lépe odrážet ekonomickou realitu doby ovlivněné pandemií covidu-19 a války na Ukrajině. Ministři financí unijních zemí dnes podpořili obecné principy reformy rozpočtových a dluhových pravidel navržené loni Evropskou komisí (EK), na všech podrobnostech se však zatím neshodují. Podle českého ministra financí Zbyňka Stanjury se čeká debata například o přijatelnosti výjimek pro jednotlivé státy.

Unijní fiskální pravidla známá jako Pakt stability a růstu vyžadují, aby veřejný dluh nepřekročil 60 procent hrubého domácího produktu (HDP). Rozpočtové deficity zároveň nesmějí převýšit tři procenta HDP. Brusel ovšem platnost paktu pozastavil v roce 2020 kvůli hospodářským dopadům covidové pandemie a mimořádné uvolnění prodloužil do konce letošního roku, zejména kvůli energetické krizi částečně způsobené válkou na Ukrajině.

Ministři se dnes shodli, že v budoucnu by měly státy začít znovu respektovat oba zmíněné stropy vůči HDP, komise by ale měla větší důraz klást na individuální situaci jednotlivých států. "Nová pravidla by měla být více realistická, aby byla vymahatelná," řekl po jednání novinářům Stanjura.

Řecko, Itálie, Španělsko a Portugalsko mají dluh přesahující dvojnásobek zmíněného šedesátiprocentního stropu a nejsou schopny se k němu v nejbližších letech přiblížit, zatímco více než desítka zemí včetně České republiky se do povolené úrovně vejde. Komise proto počítá se zavedením víceletých národních plánů dluhové udržitelnosti, na jejichž základě by každé zemi stanovila individuální cestu směřující k plnění zmíněných limitů.

Ve hře je i možnost, že by se v budoucnu platnost pravidel nouzově pozastavila pro skupinu zemí nebo jen jediný stát, jako je tomu v současnosti pro celý blok. Podle Stanjury vyvolá tato úniková klauzule patrně velké debaty.

Unijní činitelé hovoří o tom, že by se na reformě paktu mohla sedmadvacítka zemí shodnout s Evropským parlamentem do jara příštího roku. Jinak hrozí výrazné zdržení kvůli volbám do Evropského parlamentu.