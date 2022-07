Státy EU se shodly na pravidlech omezení spotřeby zemního plynu

Unijní návrh snížení spotřeby plynu počítá se snížením vytápění o jeden stupeň

Návrh nařízení o koordinovaném evropském snížení spotřeby plynu v rámci balíčku opatření, který připravila Evropská komise, počítá se snížením teploty ve veřejných budovách na 19 stupňů Celsia a v domácnostech se snížením o jeden stupeň Celsia. Cílem tohoto balíčku je příprava zemí Evropské unie na nadcházející zimu pro případ přerušení dodávek ruského plynu. Na návrhu se dnes shodli evropští ministři pro energetiku v Bruselu. Jejich mimořádné jednání svolal český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a jeho úřad o výsledcích informoval v tiskové zprávě. Česko v tomto pololetí předsedá Evropské unii.

"Členské státy na dnešní mimořádné Radě EU pro energetiku ukázaly, že si v případě potřeby dokáží pomoci. Odsouhlasili jsme dohodu o solidaritě a jednotě, která napříč evropským kontinentem pomůže zajistit dostatečné dodávky plynu pro nadcházející zimu. Balíček nese název Save Gas for a Safe Winter, tedy Šetřete plynem pro bezpečnou zimu, a to je podstatou dnes přijaté dohody," řekl ministr Síkela.

Cílem balíčku je před nadcházející zimou s ohledem na možné přerušení ruských dodávek zajistit dostatek plynu pro celou EU. Evropská komise o dalších dodávkách zemního plynu jedná s Nigérií a již dojednala memoranda s Izraelem, Egyptem, Ázerbájdžánem nebo s Norskem. Druhou částí tohoto balíčku jsou vodítka zahrnující paletu opatření, která mohou členské státy přijmout s cílem snížit spotřebu plynu.

Navržená opatření mají zajistit dostatek plynu pro chráněné zákazníky, koordinovat snižování spotřeby plynu v domácnostech, veřejných budovách, energetice a v průmyslu. Obsahuje výčet preventivních opatření a věnuje se mimo jiné i společné poptávce členských států, úsporám skrze snižování spotřeby v sektorech vytápění a chlazení, ale řeší i podporu využívání alternativních zdrojů energie, například uhlí, biomasy, nafty nebo jaderné energie v průmyslu a v energetice.

Členské země se zavázaly snížit v období od začátku srpna do konce března spotřebu plynu o 15 procent proti průměru z posledních pěti let. Pokud Evropská komise či pět členských zemí dospějí k závěru, že nastal čas na vyhlášení plynové nouze, může Brusel návrh předložit členským státům. V případě, že se pro vysloví nejméně 15 z 27 zemí, stanou se úspory povinnými.

Podle analytika české poradenské společnosti ENA zaměřené na energetiku Jiřího Gavora je návrh užitečným opatřením pro současné krizové období. "Statistika za první pololetí 2022 dokazuje, že úspora 15 procent je v ČR dosažitelná už pod ekonomickým tlakem vysokých cen plynu. Stimulační opatření k úsporám pak mohou přidat další procenta snížení spotřeby navíc. Nicméně hovořit už nyní o zajištěném dostatku plynu pro průměrnou zimu považuji spíše za povzbuzující politickou proklamaci. Která se naplní pouze tehdy, když my naplníme zásobníky nejlépe na plnou kapacitu a Gazprom nám bude posílat aspoň ty přiškrcené dodávky. Což je podle mého názoru ten nejpravděpodobnější scénář," uvedl Gavor.

Česko snížilo spotřebu plynu o zhruba 15 procent oproti minulým letům i bez apelu EU také podle analytika společnosti Natland Petra Bartoně, a to čistě kvůli vysoké ceně. "Ale další letní šetření je obtížné. Domácnosti teď snižovat moc nemohou, protože netopí, omezovat uměle průmysl by bylo příliš drahé pro všeobecné blaho. A v elektrárenství se plyn v Česku téměř nepoužívá. Na rozdíl od Západu. Tam by skutečně již letní omezení pálení plynu pomohlo zajistit dostatek zimního zemního plynu v EU. Plyn tam teď velkou měrou pálí jako náhradu za odpojené německé, a nyní zejména francouzské jaderné elektrárny," uvedl Bartoň.