Státy EU se dohadují na dorovnání vakcín, pomoci by mohl Pfizer

Brusel - K větší vyváženosti rozdělování vakcín proti nemoci covid-19 mezi členské země Evropské unie by mohla ve druhém čtvrtletí přispět uspíšená dodávka deseti milionů dávek od konsorcia firem Pfizer a BioNTech. V reakci na výtky šéfů vlád Rakouska, Česka a čtveřice dalších zemí to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Požadavek na úpravu distribuce podle informací ČTK na zasedání velvyslanců unijních zemí podpořili zástupci několika dalších států.

Distribučním klíčem, který jako první začal kritizovat rakouský kancléř Sebastian Kurz, se bude příští čtvrtek zabývat bruselský summit EU. Lídři šestice zemí se kvůli problému v úterý večer na dálku spojili s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, který vrcholné schůzky vede.

"Lídři dali předsedovi (Michelovi) najevo své obavy ohledně možných rozdílů v distribuci vakcín mezi členské státy v návaznosti na fakt, že jedna společnost nedodržuje své závazky," komentoval dnes jednání vysoce postavený unijní představitel. Narážel tím na opakované snižování dodávek vakcíny přislíbených firmou AstraZeneca, která za první čtvrtletí do EU doručí necelou třetinu z původně předpokládané téměř stovky milionů dávek.

Kurz spolu s premiéry Česka, Bulharska, Chorvatska, Lotyšska a Slovinska vyzývá k přehodnocení distribučního principu tak, aby všechny země dostávaly vakcíny podle počtu svých obyvatel, což se v současnosti neděje.

Podle Evropské komise, která společné nákupy očkovacích látek organizuje, je poměrné rozdělení nejspravedlivější. Samotné členské státy se prý od něj ale odchýlily, když některé z nich neměly zájem o celý svůj příděl vakcín konkrétních výrobců, které se pak přerozdělily mezi ostatní. Ke změně poměrů přispěl i fakt, že mezi sebou země začaly přidělené vakcíny sdílet podle urgentnosti epidemické situace v jednotlivých státech, z čehož v březnu profitovalo Rakousko či Česko.

Šéfka unijní exekutivy dnes řekla, že by k vyrovnání poměru při rozdělování vakcín mohlo přispět deset milionů dávek, jejichž přesun do druhého čtvrtletí z pozdějšího období dojednala tento týden komise s firmami Pfizer a BioNTech.

"Mohlo by to být odpovídající množství k vyvážení situace, která nastala v prvním čtvrtletí," řekla dnes novinářům von der Leyenová. Konečná dohoda je podle ní na členských státech bloku.

Požadavky zmíněné šestice zemí dnes na jednání velvyslanců podle diplomatů podpořily některé další členské státy. Rozhodující slovo budou mít příští čtvrtek unijní lídři.

Šéfka EK pohrozila omezením vývozu vakcín mimo EU

Evropská unie přehodnotí, zda vyvážet vakcíny proti covidu-19 do zemí, které samy očkovací látky nevyvážejí či již naočkovaly výrazně více obyvatel. Prohlásila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v narážce na unijní export vakcín do Británie či Spojených států. EU podle ní stojí na prahu třetí vlny nákazy. Unie se přitom potýká s nedostatkem očkovacích látek a usiluje o to, aby měla přístup i k vakcínám vyrobeným mimo své území.

"Pokud se situace nezmění, budeme muset přehodnotit, jak vyvážet do zemí vyrábějících vakcíny, a to v závislosti na jejich otevřenosti," prohlásila dnes šéfka unijní exekutivy. Důležitým kritériem podle ní bude i to, jak velkou část populace již konkrétní země naočkovala. Británie či USA, z nichž do zemí evropského bloku vakcíny neputují, jsou v tom výrazně napřed.

Případné omezení může dále zkomplikovat již tak složité vztahy, které evropský blok necelé tři měsíce po definitivním odchodu Británie se svou bývalou členskou zemí zejména kvůli omezení vzájemného obchodu a sporům o vakcíny má.

Britský ministr zahraničí Dominic Raab dnes prohlásil, že oznámení je v rozporu s dosavadním ujišťováním unie o zachování volného vývozu očkovacích látek. "Myslím, že to bude chtít nějaké vysvětlení, protože svět se dívá. Očekáváme, že ujištění (od komise) a právně závazné smlouvy o dodávkách budou dodrženy. Upřímně, jsem překvapen, že se o tom vůbec bavíme," řekl Raab agentuře Reuters. Také mluvčí premiéra Borise Johnsona uvedl, že ministerský předseda předpokládá dodržení smluvních závazků.

EU se dosud snažila neomezovat export vakcín vyrobených farmaceutickými firmami v unijních zemích. Koncem ledna sice zavedla pro společnosti povinnou registraci vývozu, zakázala jej však zatím jen v jednom ze zhruba tří stovek případů.

Zatímco komise až dosud chtěla k omezení sahat v zájmu ochrany volného trhu pouze výjimečně, některé země jako Francie či Itálie prosazují ráznější přístup.

"Chceme v exportu vidět reciprocitu a vyváženost. A jsme připraveni využít jakéhokoli nástroje, abychom toho dosáhli," řekla von der Leyenová.

Většina unijních států si stěžuje na pomalý postup očkování, za nímž je zejména nedostatečná výrobní kapacita firem. Hlavní potíže má EU se společností AstraZeneca, která v prvním čtvrtletí dodá necelou třetinu z více než 90 milionů původně přislíbených dávek.

"Stále čekáme na dávky, které by přišly ze Spojeného království," vzkázala do Lodnýna von der Leyenová, podle níž již naopak ze závodů v EU zamířilo do Británie na deset milionů dávek. Británie minulý týden na unijní kritiku reagovala prohlášením, že svůj export nijak neomezuje. Smlouvy s výrobci jí však zajišťují, že země spotřebuje doma vyrobené vakcíny pro své obyvatele a na vývoz se nedostane.

Unie má podle médií zájem také o část z desítek milionů již vyrobených vakcín od stejné společnosti, které jsou ve skladech v USA. Američané je však zatím nemohou používat, neboť tamní úřady látku schválí zřejmě nejdříve za několik týdnů.