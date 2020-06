Státy EU schválily seznam bezpečných mimounijních zemí

ČTK/AP/Jae C. Hong

Ilustrační foto - Objímající se pár na letišti Narita nedaleko Tokia. ČTK/AP/Jae C. Hong

Brusel - Státy Evropské unie se dnes shodly na seznamu 15 zemí, jejichž občané budou moci od středy cestovat do unijních států. Jsou mezi nimi například Austrálie, Kanada, Japonsko, Korea, Srbsko či Černá Hora. Podmínečně na seznamu figuruje i Čína, která musí nejprve povolit vstup občanů unijních států na své území. Na listině bezpečných zemí, kterou chtějí státy upravovat každé dva týdny, naopak chybí kvůli nepříznivému vývoji koronavirové nákazy Spojené státy či Rusko.

Kontrola hranic je přitom zcela v pravomoci členských zemí EU a například Česko již oznámilo, že hodlá od středy vpouštět na své území pouze obyvatele osmi zemí ze schváleného seznamu.

Evropská unie uzavřela své vnější hranice v březnu, kdy se v unijních zemích začala rychle šířit koronavirová nákaza. V té době také začaly kontroly na vnitřních hranicích mezi unijními státy, které v červnu členské země až na výjimky postupně zrušily. Evropská komise jim zároveň doporučila, aby od začátku července začaly postupně povolovat vstup i lidem z mimounijních zemí v závislosti na vývoji nákazy.

V první fázi by vedle sedmičky zmíněných států měli mít do EU vstup povolen obyvatelé Alžírska, Gruzie, Maroka, Nového Zélandu, Rwandy, Thajska, Tuniska a Uruguaye. Omezení by měla být zrušena také pro čtveřici evropských mikrostátů Andorru, Monako, San Marino a Vatikán.

Hlavním kritériem pro to, aby se konkrétní země dostala na seznam, je počet nově nakažených, který by neměl přesáhnout průměr EU. Ten činí v současnosti 16 nakažených na 100.000 obyvatel za dva týdny. Roli bude při posuzování států hrát také dlouhodobý vývoj nákazy nebo to, jak konkrétní země přistupují k testování a zda poskytují spolehlivé informace.

Unijní země se snaží oživit turistický ruch, který tvrdě zasáhla jarní koronavirová omezení. Odvětví spojená s turistikou tvoří asi desetinu hrubého domácího produktu (HDP) EU a některé státy apelovaly na rychlejší otevření hranic většímu počtu mimoevropských turistů. Řada zemí ale v obavách z druhé vlny nákazy vyzývá k opatrnějšímu postupu.

Dnes schválený seznam se zrodil po dlouhých diskusích velvyslanců členských zemí a část států k němu měla výhrady a chtěla jej početně omezit. Například Česko proto v první fázi nehodlá na své území vpouštět obyvatele Číny, Gruzie, Uruguaye ani afrických států ze seznamu.