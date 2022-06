Státy EU pokročily v debatě o přerozdělování migrantů, mělo by být dobrovolné

Lucemburk - Státy Evropské unie diskutují o dobrovolném migračním systému, který by v případě přetížení některých zemí uprchlíky zajišťoval jejich rovnoměrnější rozdělení. Novinářům to po dnešním jednání ministrů vnitra členských zemí řekl český ministr Vít Rakušan, podle něhož by Česko podobnou pomoc využilo až v případě zásadního nárůstu počtu lidí přicházejících z Ukrajiny. Podle francouzského ministra Géralda Darmanina dnes zástupci unijních vlád výrazně posunuli kupředu dlouhodobě zablokovanou debatu o migrační reformě, jejímž hlavním sporným bodem bylo přerozdělování migrantů. To by mělo být pouze dobrovolné.

Unijní ministři se bavili o tom, jak lépe koordinovat příliv ukrajinských uprchlíků, jichž za tři a půl měsíce od začátku ruské invaze přišlo do unie na pět milionů. Vedle Polska patří k zemím s největším počtem přijatých běženců Česko, kde se jich registrovalo téměř 370.000. Podle Rakušana sice země příliv zvládá, není však vyloučeno, že by v budoucnu pomoc jiných států využila. "Kdyby ovšem faktor Putin zasáhl a měly se nastartovat nějaké další vlny... tak v té chvíli je potřeba se bavit například o usměrňování dopravních proudů z té ukrajinsko-polské hranice," prohlásil dnes Rakušan v narážce na nevyzpytatelný vývoj kolem válečných plánů ruského prezidenta Vladimira Putina. Pokud se situace zhorší, pomohlo by podle Rakušana například zavedení dopravních linek vozících uprchlíky z hranic do zemí, které mají volné kapacity.

Podle francouzského ministra se dnes velká část zemí přihlásila k návrhu, který by zavedl dobrovolnou solidaritu, pokud by některá země příliv běženců nezvládala. Francouzský plán chce řešit zejména situaci jihoevropských států, které se dlouhodobě potýkají s velkým počtem migrantů z Afriky či Blízkého východu. Pokud by se některá země nechtěla zapojit do přerozdělování žadatelů o azyl, mohla by podle Darmanina například přispět finanční pomocí. Podle zdrojů agentury AFP by se prostřednictvím dobrovolných relokací mohlo přemístit okolo 10.000 migrantů za rok. Ministři dnes posunuli dále také debatu o důkladnějších kontrolách migrantů na hranicích a shodli se úpravě pravidel bezhraničního schengenského prostoru.

O významném pokroku mluvila po dnešním jednání také německá ministryně Nancy Faeserová, podle níž je připravena zapojit se do relokací více než desítka zemí. Přerozdělování dlouhodobě odmítají zejména státy východní a střední Evropy včetně Česka, které dávají přednost jiné pomoci přetíženým státům.

Detaily plánu chce končící francouzské předsednictví ve spolupráci s Evropskou komisí dopracovat do konce června. Další jednání pak budou na českém předsednictví ve druhé polovině roku. Podle ministra Rakušana je sice situace dlouhodobě vytížených zemí jako Itálie či Řecko specifická, od začátku války na Ukrajině se však pohled na migraci zcela změnil.

"Celá ta migrační debata musí být obohacena o ten ukrajinský aspekt," prohlásil dnes Rakušan, podle něhož se Česko pokusí v čele EU dále posunout jednání, která již v minulých letech vedlo v rámci svého půlročního předsednictví celkem 15 států. Za hlavní předsednické priority svého ministerstva Rakušan označil další spolupráci při řešení dopadů války na Ukrajině, boj proti sexuálnímu zneužívání dětí a další posilování bezpečnosti vnějších hranic EU.