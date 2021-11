Státy EU podle Německa dostanou 20. prosince vakcíny proti covidu pro děti

Berlín - Státy Evropské unie od 20. prosince začnou dostávat vakcíny pro děti proti nemoci covid-19. Dnes to na tiskové konferenci řekl německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Dostupná bude zatím očkovací látka pro děti od pěti do jedenácti let od farmaceutických firem Pfizer a BioNTech, kterou Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) pro tuto věkovou skupinu aktuálně posuzuje. Spahn již dříve uvedl, že souhlas EMA se očekává. Dnes uvedl, že by se tak mělo stát koncem tohoto týdne.

"Státy EU dostanou dětskou vakcínu od BioNTechu 20. prosince," řekl Spahn. V Německu s 83 miliony obyvatel žije 4,5 milionu dětí ve věku pět až 11 let. "Německo naráz dostane 2,4 milionu dávek, což prozatím velkou část potřeby pokryje," dodal.

Spahn dnes opět ostře kritizoval postoj části obyvatel odmítajících očkování. V Německu je aktuálně plně vakcinováno 68 procent populace, což odborníci nepovažují za dostatečné pro získání kolektivní imunity. Podle Spahna odmítači vakcín ohrožují společnost i sebe a jsou navíc zátěží pro zdravotnický systém. "Po této zimě bude takřka každý očkovaný, uzdravený, nebo mrtvý. To je u koronavirové mutace delta velmi pravděpodobné," řekl.

Nemoc covid-19 si v Německu dosud vyžádala přes 99.000 obětí. Denně s infekcí umírá několik desítek lidí, za posledních 24 hodin jich bylo 62.