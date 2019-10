Státy EU jednají o zastavení vývozu zbraní do Turecka

Lucemburk - Země Evropské unie by se dnes měly shodnout na zastavení vývozu zbraní do Turecka, a to kvůli jeho vojenským operacím v Sýrii. Před jednáním ministrů zahraničí to novinářům řekl finský ministr Pekka Haavisto, jehož země Radě EU nyní předsedá. Podle šéfky unijní diplomacie Federiky Mogheriniové bude na stole řada možností společné reakce EU a probírat se bude i to, jak by evropský blok mohl pomoci při očekávaném zhoršení humanitární situace v zemi.

Turecko zahájilo intervenci na severovýchodě Sýrie minulou středu, za což jej unijní lídři odsoudili. Německo a Francie zastavily vývoz zbraní do Turecka a Paříž chce na čtvrtečním summitu EU navrhnout společné sankce. Ankara tvrdí, že cílem operace je vyčistit syrskou oblast u tureckých hranic od teroristů a prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil, že bude-li EU situaci popisovat jako invazi, může Turecko otevřít dveře uprchlíkům a nechat je odejít do Evropy.

"Doufáme, že se podaří prosadit celounijní zbraňové embargo proti Turecku," řekl při příjezdu na dnešní jednání finský ministr zahraničí, jehož země patří k těm, které už vývoz zbraní do Turecka zastavily. Ve prospěch tvrdších opatření vůči Ankaře se před jednáním vyslovilo několik dalších ministrů. Šéf německé diplomacie Heiko Maas zároveň zdůraznil, že EU musí s Ankarou zachovat dialog.

Unijní země se obávají, že zhoršení humanitární situace v Sýrii může vyhnat z domovů další stovky tisíc lidí, kteří se přes Turecko budou pokoušet dostat do Evropy. Jak by mohla unie pomoci přímo na místě, to budou dnes ministři probírat se zmocněncem OSN pro Sýrii Geirem Pedersenem.

Na stole budou mít i další problém komplikující vztahy s důležitým partnerem na pomezí Evropy a Asie: pokračující těžbu u kyperského pobřeží, kterou provádí Turecko a kterou EU rovněž kritizuje.

Mogheriniová zdůraznila, že významné místo dnes dostane i debata o situaci na Ukrajině, jejíž reformy unie podporuje. Situaci proberou zástupci vlád při pracovním obědě s ukrajinským ministrem Vadymem Prystajkem. Na programu bude i vývoj v Afghánistánu, situace kolem Íránu a dění v Libyi, Iráku a Venezuele.