Státy EU: Hrozba amerických cel nezmizela, chceme jednat

Brusel - Evropská unie chce pokračovat v jednání o urovnání obchodních sporů se Spojenými státy, které jsou pro EU klíčovým partnerem. Shodli se na tom unijní ministři obchodu, kteří v Bruselu probírali vývoj obchodních vztahů ovlivněný protekcionistickými opatřeními amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle eurokomisařky Cecilie Malmströmové sice hrozba amerických cel na auta nezmizela, obě strany mají ale přes rozpory i společné zájmy.

Ministři se sešli týden poté, co Trump nevyužil možnosti uvalit cla na evropské automobily a automobilové součástky, kterou mu dával zákon o ochraně amerického průmyslu. Trump označoval hrozbu až 25procentních cel za silný nástroj v obchodních jednáních.

"Ta hrozba stále nezmizela a my jsme si toho vědomi," prohlásila po jednání eurokomisařka Malmströmová. Obě strany podle ní navzdory zmíněným Trumpovým plánům zatím respektují úmluvu, na níž se vloni americký prezident dohodl s šéfem Evropské komise (EK) Jeanem-Claudem Junckerem. Její text uvádí, že EU a USA budou pracovat na odstranění celních bariér a dalších překážek společného obchodování.

"Klíčem je snížit napětí a spolupracovat," poznamenal finský ministr zahraničního obchodu Ville Skinnari, jehož země teď ministerská jednání řídí.

Unie podle Malmströmové nehodlá zavádět na americké zboží žádná nová cla, dokud bude Washington postupovat v souladu se zmíněnou dohodou. Velký problém nicméně unie vidí ve sporu týkajícím se nedovolené podpory výrobců letadel Airbus a Boeing. Washington se kvůli tomu v říjnu rozhodl zavést cla na evropská letadla a na zemědělské zboží.

"Jsme zklamáni přístupem Spojených států ke clům. Budeme mít možnost uvalit na Boeing cla příští rok, až je schválí Světová obchodní organizace (WTO)," prohlásila komisařka. EU podle ní ale dala Washingtonu jasně najevo, že by v otázce dodávek dílů pro civilní letadla preferovala dohodu před cly.

Podle českého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka by EU měla Spojené státy brát především jako partnera a až poté jako konkurenta. Konkurenci je podle něj nutné spatřovat spíše v asijských zemích. "Pokud budeme soutěžit ve smyslu cel na auta, ocel, hliník a tak dále, tak ve finále na to doplatí jak Spojené státy, tak Evropská unie," řekl českým novinářům po jednání Havlíček. Přijímání odvetných kroků podle něho nemá smysl a obě strany Atlantiku by s ohledem na silnou konkurenci z Asie měly spíše spolupracovat.

Havlíček dodal, že z českého pohledu jsou dobré obchodní vztahy s USA zvláště významné. Česká republika je podle něj zemí středních a menších firem, kterým USA umožňují dodávat konečné produkty a americký trh je pro ně velmi zajímavý.

Ministři dnes jednali také o tématu úzce souvisejícím s obchodními spory, kterým je reforma WTO. Podle finského ministra Skinnariho se shodli, že změny by také měly posílit systém dvoustupňového nezávislého urovnávání sporů, který podle kritiků v současnosti nefunguje. K reformě WTO vyzval v říjnu i Mezinárodní měnový fond (MMF).

"Jsme připraveni zabývat se příčinami nespokojenosti s nynějším systémem a nabídnout řešení krátkodobých i dlouhodobých obtíží," uvedl finský ministr.