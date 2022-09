Státy EU chtějí využít vysoké zisky energetických firem pro spotřebitele

Analytici: Odchodem z lipské burzy by se ČR stala v EU nespolupracujícím hráčem

Odstřižení Česka od lipské energetické burzy by podle analytiků z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) postavilo ČR do pozice nespolupracujícího sólo hráče. Taková izolace by se mohla vymstít v případě, že by země naopak potřebovala pomoc ostatních států Evropské unie v dodávkách ropy či plynu, míní Oldřich Sklenář. Po odchodu z lipské komoditní burzy volali například politici opozičních hnutí ANO a SPD.

Pro Česko je podle Sklenáře důležité, aby v EU fungovala vzájemná solidarita. Pokud budou dlouhodobě přerušeny ruské dodávky, Česko bude závislé na dodávkách ze západní Evropy, jež má přístup k pobřeží a tím pádem i k terminálům na zkapalněný zemní plyn (LNG).

Zrušení emisních povolenek by podle analytiků nevedlo k výraznému snížení cen elektřiny. Tvoří jen malou část ceny a faktury pro domácnosti by to snížilo jen zhruba o dvě až tři procenta, uvádí AMO s odkazem na data ekologické organizace Greenpeace ČR. "Zároveň by se tím stát také připravil o příjem z povolenek (zhruba 110 miliard Kč ročně), který může využívat kromě podpory investic do nízkouhlíkové ekonomiky také na kompenzace ohroženým domácnostem," dodali analytici.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dříve avizoval, že na dnešním mimořádném zasedání evropských ministrů pro energetiku v Bruselu chce otevřít i diskusi o možnosti omezení prodejů emisních povolenek.

Takzvaná Zelená dohoda pro Evropu je podle analytiků součástí řešení, nikoli problémů. Energie z obnovitelných zdrojů je totiž na rozdíl od plynu a ropy dostupná i na českém území. "Obnovitelné zdroje přispívají nejen k nižším cenám, ale i k energetické soběstačnosti, ke snižování emisí a boji s klimatickou změnou," míní.

V krátkodobém horizontu státy EU sice souhlasí, že pro tuto zimu bude nutné více využívat uhelné elektrárny a fosilní paliva, v dlouhodobém horizontu ale závislost na nich snižují, míní AMO. "Díky programu REPower EU by se do roku 2030 mělo zvýšit využívání energií z obnovitelných zdrojů v EU až na 45 procent celkové spotřeby," dodala asociace.

"I když na naše města nedopadají bomby, Evropa je ve válce s Ruskem. Zatímco na území Ukrajiny se bojuje ostrými zbraněmi, v Evropské unii vede fronta přes dodávky surovin, zvyšující se ceny energií a inflaci," uvedl Tomáš Jungwirth. Ruský prezident Vladimir Putin podle něj úmyslně vydírá EU manipulací s cenou plynu, k rostoucí ceně elektřiny přispěly i problémy evropských jaderných a vodních elektráren, zhoršené klimatickými změnami a nedostatkem vody v řekách. Evropa se podle Jungwirtha může ubránit jedině společně. "Rozhádaná Evropská unie je přesně to, co by si Vladimir Putin přál nejvíce," dodal.