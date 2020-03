Státy EU chtějí rychlejší společné nákupy respirátorů či roušek

Brusel - Evropská komise by měla urychleně zahájit společný nákup ochranných prostředků proti šíření nového typu koronaviru na území Evropské unie. Shodli se na tom unijní ministři zdravotnictví na mimořádném jednání v Bruselu. Země by podle nich měly sdílet co nejvíce informací a koordinovat svá opatření v boji proti viru způsobujícímu nemoc COVID-19.

EU svolala mimořádné jednání ministrů v době, kdy nákaza pronikla do velké většiny evropských zemí a nejvíce zasažená Itálie hlásí přes stovku mrtvých. Řada států včetně Česka přitom nemá dostatek respirátorů či roušek, a proto se v posledních týdnech přihlásila do nového systému společných nákupů.

"Mám pocit, že to není úplně svižné," řekl českým novinářům po jednání ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, podle něhož země vyzvaly komisi, aby nákup respirátorů, roušek či rukavic urychlila. Eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidesová uvedla, že se k programu ohlášenému v únoru zatím přihlásilo 20 zemí a samotný nákup bude spuštěn v pondělí.

Ministři se sešli v době, kdy jednotlivé země přijímají různá opatření, která mají bránit šíření viru. Podle Kyriakidesové je to zcela v jejich kompetenci a Brusel se bude snažit přispět k co nejlepší vzájemné koordinaci. "V různých zemích i v jejich regionech je situace velmi odlišná a žádné řešení není stejně dobré pro všechny," připustila po jednání komisařka.

Částečné neshody panují mezi jednotlivými státy v otázce omezování vývozu ochranných prostředků, k němuž sáhlo vedle Německa či Francie i Česko, které zakázalo vyvážení respirátorů třídy FFP3.

"Z některých zemí zazněla kritika," připustil po jednání Vojtěch, že se části států nelíbí omezení, které jim brání dovážet prostředky z jiných unijních států. "My ale chceme cílit na to, aby tu nefungovali nějací překupníci, kteří obchodují se strachem. Je obrovská poptávka a my musíme zajistit ochranu pro české zdravotníky," dodal český ministr.