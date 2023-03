Státy EU by měly schválit společné nákupy munice pro Ukrajinu, řekl Borrell

Brusel - Země Evropské unie by se dnes v zájmu Ukrajiny i vlastních finančních úspor měly shodnout na společném financování a nákupech munice pro Kyjev, který se dál brání pokračujícím ruským útokům. Před společným jednáním unijních ministrů zahraničí a obrany to prohlásil šéf diplomacie EU Josep Borrell, který zástupcům vlád členských zemí předloží návrh na uvolnění dvou miliard eur (48 miliard korun) ze společného fondu. V dohodu věří i český ministr zahraničí Jan Lipavský.

Ministři dostanou ke schválení plán, na jehož základě by z fondu nazvaného Evropský mírový nástroj (EPF) po sérii půlmiliardových plateb za zbraně pro Ukrajinu měly putovat dvě miliardy na munici. První miliarda má uhradit náklady zemím, které budou schopny z vlastních zásob rychle dodat Kyjevu dělostřeleckou munici, druhá má pak posloužit na společné nákupy munice nové. Některé státy včetně například Německa však dávají najevo, že by místo společných nákupů mohly dát přednost vlastní cestě.

"Buďme praktičtí, nepouštějme se do souboje kompetencí a vlastních eg. Musíme dodat Ukrajině munici rychle, ve větším množství a za lepších finančních podmínek pro nás," prohlásil při příchodu na jednání Borrell. Společné nákupy, do nichž by se měly zapojit vždy nejméně tři státy najednou, podle něho ušetří EU peníze a díky velkému objemu objednávek pomohou evropskému obrannému průmyslu zvýšit dosud nedostačující výrobu.

Společné nákupy munice podporuje řada zemí v čele s pobaltskými státy. "Přál bych si, aby se Evropská unie dokázala domluvit na tom, že budeme společně nakupovat, případně vyrábět a dodávat munici tak, aby Ukrajina mohla pokračovat v obraně proti nespravedlivé agresi," řekl před jednáním Lipavský, podle něhož bude dnes Česko usilovat o dohodu.

Odpolednímu společnému zasedání předchází blok odděleného jednání ministrů zahraničí, při němž jim ukrajinský kolega Dmytro Kuleba přiblíží současnou situaci na bojišti i potřeby své země.

Ministři také proberou aktuální vývoj v Íránu a Tunisku.