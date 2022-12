Státy EU budou jednat o novém českém návrhu stropu pro ceny plynu

Brusel - Čtyři dny před dalším mimořádným jednáním ministrů energetiky se české předsednictví Rady Evropské unie pokouší dovést dlouhodobě nejednotné členské země ke shodě na nouzovém omezení cen plynu. Ostatním 26 unijním státům dnes rozeslalo kompromisní návrh parametrů cenového stropu, který má vyjít vstříc požadavkům několika skupin dosud nespokojených zemí. Ačkoli je podle některých diplomatů výrazně přijatelnější než původní návrh Evropské komise, jeho schválení ministry je nejisté. Zástupci států budou o kompromisním textu poprvé společně jednat v sobotu.

Plán omezit ceny plynu, jehož nedávné zdražení vedlo k nárůstu cen elektřiny, se evropská sedmadvacítka snaží domluvit od konce léta. Tehdy se termínové kontrakty na klíčovém virtuálním trhu Title Transfer Facility (TTF) prodávaly několik dní za více než 300 eur (asi 7320 Kč) za megawatthodinu (MWh). Většina států včetně Španělska, Itálie či Polska volá po nějaké formě stropu, skupina zemí v čele s Německem jej však odmítá kvůli obavám z nárůstu spotřeby a ohrožení dostatku zásob.

České předsednictví tento týden přišlo s návrhem stanovit strop na 220 eur (zhruba 5350 Kč) za MWh místo 275 eur původně zamýšlených komisí. Tento návrh však ve středu nezískal dostatečnou podporu a dočkal se dalších úprav, jejichž text má ČTK k dispozici.

Podmínky aktivace stropu se zásadně nezměnily. Kromě toho, že bude muset cena pět dní po sobě překročit 220 eur, po stejnou dobu bude také muset o 35 eur převyšovat průměrnou globální cenu zkapalněného zemního plynu (LNG). Dosud se počítalo s tím, že bude zakázán prodej plynu za více než 220 eur, nově však má zákaz vycházet z druhé zmíněné podmínky a platit pro kontrakty převyšující nejméně o 35 eur cenu LNG. Zákaz by se měl uplatňovat nejméně 20 dní, pokud jeho aktivaci nepozastaví komise.

Německo a další státy odmítající strop požadovaly podle diplomatů při minulém jednání záruky automatické deaktivace v případě, že by kvůli zvýšené spotřebě hrozil nedostatek plynu. S ohledem na tyto země přibyla do textu možnost, že komise by měla bez konzultací se státy platnost opatření pozastavit v případě "podstatného zhoršení situace s dodávkami plynu", tedy když nebude dostatek plynu na pokrytí veškeré poptávky. O automatické deaktivaci v souvislosti s bezpečností dodávek však návrh nehovoří.

Ke schválení návrhu je potřeba kvalifikovaná většina členských států. Podle diplomatů se však k zemím nespokojeným s podmínkami stropu na středečním jednání přidala Francie a úspěch úterního jednání ministrů je nejistý. Napovědět by mohla sobotní schůzka velvyslanců unijních zemí.

Kvůli neshodám kolem stropu zatím EU formálně neschválila ani další nouzová opatření, jako jsou společné nákupy plynu či solidární poskytování dodávek zemím v nouzi. Pokud se nepovede dosáhnout kompromisu v úterý, je český ministr průmyslu Jozef Síkela připraven pokusit se o něj na další prosincové schůzce krátce před koncem českého předsednictví.