Státním vojenským lesům loni klesl zisk o 88 pct na 9,1 mil.Kč

Praha - Státním Vojenským lesům a statkům ČR (VLS) loni klesl meziročně zisk o 88 procent na 9,1 milionu korun. Obrat firmy klesl o zhruba 12 procent na 2,79 miliardy Kč. Společnost to uvádí ve své výroční zprávě umístěné ve Sbírce listin. Podnik spravuje zhruba 126.000 hektarů lesních pozemků, hospodaří převážně v armádních výcvikových prostorech, ale také na 6000 hektarech zemědělské půdy. Stát se již několik let potýká s kůrovcovou kalamitou, která mimo jiné srazila ceny dříví. To se odrazilo i u většího státního podniku Lesy ČR, který vlastní necelou polovinu lesů v zemi. Loni se dostal do ztráty.

"VLS v daném období financovaly nejrozsáhlejší obnovu lesů v 90tileté historii státního podniku, kdy ve svých lokalitách vysázely bezmála 23 milionů nových stromů. Tato obří zalesňovací akce si vyžádala náklady bezmála 545 milionů korun, a nebyla by reálná bez zapojení rezerv z minulých let, které se na jejím financování podílely více než polovinou," sdělil ČTK mluvčí podniku Jan Sotona. Podnik loni použil rezervy ve výši 324 milionů korun, uvádí zpráva.

Kalamita loni zasáhla ve smrkových porostech především spravovaných divizemi Plumlov a Mimoň, kde se přidalo i masivní usychání borovic. "Klimatických vlivů nebyly ušetřeny ani ostatní lokality. Hlavně pak na divizích Horní Planá a Lipník nad Bečvou nám způsobily nemalé škody větrné smrště. I přesto se oproti předchozímu roku podařilo snížit objem vytěženého dříví na 1,29 milionu metrů krychlových, přičemž podíl nahodilých těžeb dosáhl 97 procent," dodává v dokumentu ředitel podniku Petr Král.

Podle zprávy pokračoval dlouhodobý pokles cen u všech jehličnatých sortimentů, kromě modřínových kulatin. Ve třetím kvartále začaly opadat dodávky dříví na čínský trh.

ČR se s kůrovcovou kalamitou potýká již několik let, což se mimo jiné odráží na hospodaření státního podniku Lesy ČR. Loni se podle auditovaných výsledků propadlo do ztráty 790 milionů korun. V roce 2018 měl podnik zisk 70 milionů korun.

Kůrovcem je mimořádně silně zasaženo či bezprostředně ohroženo 47 procent katastrálních území v Česku. Ministerstvo zemědělství proto na konci července rozšířilo o zhruba desetinu tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Majitelé lesů v ní mohou upustit od některých nařízení, aby měli kapacity na zpracování a asanaci napadeného dříví. Poslední aktualizaci kůrovcové kalamity provedlo v prosinci.

ČR se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Vláda v červnu schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR. Dvě miliardy korun jsou určeny na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, 200 milionů korun na zřizování oplocenek v nestátních lesích, 145 milionů korun na nový příspěvek na následnou péči o lesní výsadbu. Další peníze dostanou myslivci.