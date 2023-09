Státním Lesům ČR v prvním pololetí klesl zisk o 19 procent

Hradec Králové - Státnímu podniku Lesy České republiky (LČR) v prvním pololetí klesl hrubý zisk o 19 procent na 3,85 miliardy korun ze 4,73 miliardy ve stejném období loni. Důvodem bylo snížení těžby dřeva o 21 procent na 3,8 milionu metrů krychlových, které souvisí s odezněním kůrovcové kalamity. ČTK to dnes řekla mluvčí podniku Eva Jouklová. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v Česku.

"Lesy ČR se postupně vrací k hospodaření, které neovlivňuje kalamita. Dokumentuje to menší objem těžby, a tedy i nižší tržby a hospodářský výsledek," uvedla mluvčí. Tržby podniku do konce června meziročně klesly o 13 procent na 8,22 miliardy korun.

Provozní zisk podniku vztažený k jednomu metru krychlovému vytěženého dříví byl v prvním pololetí meziročně vyšší o 28 korun. "Je to především úsporou nákladů v ochraně lesa a efektivním zvládáním kůrovcové kalamity," uvedla mluvčí.

Na jaře státní podnik uvedl, že letos kvůli nižším těžbám a předpokládanému poklesu cen dřeva očekává meziroční pokles hrubého zisku přibližně o čtvrtinu na 4,9 miliardy korun z loňských 6,7 miliardy korun.

Těžba dřeva ve státních lesích by měla letos meziročně klesnout na 8,5 milionu metrů krychlových, tedy k hodnotám před vypuknutím kůrovcové kalamity v roce 2018. "Z toho dva miliony metrů krychlových by mělo tvořit kůrovcové dříví. To skutečně znamená návrat k běžnému hospodaření," uvedl v květnu generální ředitel podniku Dalibor Šafařík.

Výdaje na investice chce podnik letos zvýšit z loňských 1,3 miliardy korun na 2,5 miliardy korun. V letech likvidace kůrovcové kalamity 2020 a 2021 podnik investice snížil na 740 a 590 milionů korun. Hlavní část investic by měla jít především do obnovy zničených lesních cest v oblastech nejvíce zasažených kalamitní těžbou. K tomu má podnik letos v plánu zvýšení výdajů na opravy o 60 procent na 1,1 miliardy korun.

Loni v listopadu podnik poslal ze svých zisků na účet státu do České národní banky mimořádný odvod 3,81 miliardy korun. Z loňského zisku poslal letos státu tři miliardy korun.

V letech 2018 až 2020 ziskovost LČR zásadně ovlivnila kůrovcová kalamita spojená s pádem cen dřeva. V roce 2019 podnik utrpěl ztrátu 790 milionů korun a v roce 2020 se v mírném zisku 44 milionů korun udržel jen díky přijetí státní kompenzace za snížení cen dřeva z důvodu kalamity ve výši 2,3 miliardy korun.