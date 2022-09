Státníci se sjíždějí na pohřeb královny, Karel III. pro ně pořádá recepci

Rakev s královnou Alžbětou II., zahalená do královské standarty s královskou korunou, žezlem a jablkem ve Westminsterském paláci v Londýně, 17. září 2022.

Rakev s královnou Alžbětou II., zahalená do královské standarty s královskou korunou, žezlem a jablkem ve Westminsterském paláci v Londýně, 17. září 2022. ČTK/AP/Chip Somodevilla

Londýn - Na státní pohřeb královny Alžběty II. se dnes do Londýna začnou sjíždět hlavy států a vlád a členové zahraničních panovnických rodů. Král Karel III. se s chotí Camillou se zahraničními smutečními hosty setká na večerní státní recepci v Buckinghamském paláci. Česko bude zastupovat premiér Petr Fiala. Lidskoprávní aktivisty pobouřilo, že na pohřeb byl pozván saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán. Pondělní pohřeb královny budou v přímém přenosu vysílat televize i kina.

V sobotu pozdě večer do Londýna přiletěl americký prezident Joe Biden s manželkou Jill. Dnes se zřejmě půjdou poklonit její památce a podepíší se do oficiální kondolenční knihy, večer pak půjdou na státní recepci.

Královna Alžběta II. zemřela 8. září ve věku 96 let ve svém skotském venkovském sídle Balmoral. Státní pohřeb nejdéle vládnoucí panovnice v britských dějinách se uskuteční v pondělí.

Novou britskou premiérku Liz Trussovou dnes čeká druhá audience u Karla III. v Buckinghamském paláci. Ministerská předsedkyně se také sejde ve svém sídle v Downing Street s některými prezidenty a premiéry, kteří dorazí na královnin pohřeb. Oproti původním informacím se Trussová nesejde na jednání s americkým prezidentem Bidenem. Dvoustrannou schůzku mají naplánovanou až na středu, kdy premiérka poletí do New Yorku na Valné shromáždění OSN.

Ve 20:00 místního času (21:00 SELČ) bude Spojené království za Alžbětu II. držet minutu ticha.

Pondělní státní pohřeb královny Alžběty II. budou v přímém přenosu vysílat televizní stanice BBC, ITV a Sky a smuteční obřad bude možné sledovat mimo jiné ve zhruba 125 kinech po celé Británii. Kinematografická asociace upozornila, že kapacita některých filmových sálů je už zcela rezervována. Pohřeb bude rovněž k vidění na velkoplošných obrazovkách v mnoha parcích, na náměstích i v katedrálách.

Britská vláda na pondělí vyhlásila státní svátek. Očekává se, že pohřeb se stane patrně nejsledovanější akcí v britských dějinách a zastíní v tomto směru jiné významné události včetně pohřbu princezny Diany v roce 1997, olympijských her v Londýně v roce 2012 či řady královských svateb.

Lidskoprávní aktivisty pobouřilo, že byl pozván bin Salmán

Lidskoprávní aktivisté kritizují, že pozvánku na pondělní pohřeb britské královny Alžběty II. dostal saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán (MBS). Podle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) tento de facto panovník islámské absolutní monarchie schválil vraždu novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu v roce 2018.

Mluvčí saúdskoarabského velvyslanectví potvrdil, že korunní princ tento víkend přijíždí do Londýna, nicméně není jasné, zda se v pondělí připojí ke státníkům na pohřbu Alžběty II.

Hatice Cengizová, snoubenka zavražděného novináře kritického k saúdskoarabskému režimu, podle britské veřejnoprávní BBC řekla, že pozvánka na pohřeb pro MBS je skvrnou na památce zesnulé panovnice. Vyzvala, aby byl po příletu do Londýna zatčen, i když podotkla, že pochybuje, že by se to stalo.

Skupina Kampaň proti obchodu se zbraněmi obvinila Saúdskou Arábii a další země Perského zálivu, že se královnina pohřbu snaží využít k tomu, aby kamuflovaly porušování lidských práv. Tato organizace odhaduje, že od začátku války v Jemenu v roce 2015 Británie koalici v čele se Saúdskou Arábií poslala zbraně v hodnotě 23 miliard dolarů.

Od roku 2017, kdy se Muhammad bin Salmán stal korunním princem, byly v Saúdské Arábii zcela zrušeny politické svobody, na druhou stranu se země začala společensky liberalizovat.

Ačkoliv je Saúdská Arábie terčem kritiky kvůli porušování lidských práv, zůstává věrným spojencem Británie v Perském zálivu, kde je považována za klíčového hráče proti íránské agresivní expanzi. Nakupuje západní zbraně, zaměstnává tisíce zahraničních pracovníků, je hostitelem každoročních náboženských poutí do Mekky a pomáhá stabilizovat ceny ropy. Kvůli tomu nejsou výtky na adresu Muhammada bin Salmána obvykle příliš slyšet, podotýká BBC.