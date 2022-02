Státníci jednali v Kyjevě, Moskvě a Washingtonu o řešení ukrajinské krize

Kyjev/Washington/Moskva - Dvě klíčové země Evropské unie se dnes naplno vložily do diplomatických jednání o krizi mezi Spojenými státy a NATO na jedné a Ruskem na druhé straně. O situaci na pomezí Ruska a Ukrajiny dnes v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem jednal jeho francouzský kolega Emmanuel Macron, ve Washingtonu hovořili americký prezident Joe Biden a německý kancléř Olaf Scholz.

USA, Německo a země Severoatlantické aliance jsou připraveny společně reagovat na případnou ruskou agresi vůči Ukrajině, včetně ukončení projektu plynovodu Nord Stream 2, uvedl Biden po jednání s nástupcem kancléřky Angely Merkelové.

Washington a Berlín se ale dál rozcházejí v pohledu na dodávky zbraní Ukrajině, Berlín je na rozdíl od Washingtonu je odmítá dodávat.

Ukrajina má však i přes toto odmítnutí plnou německou podporu, ujišťovala dnes v Kyjevě německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. "Uděláme všechno pro to, aby nedošlo k dalšímu stupňování napětí," prohlásila Baerbocková "V sázce teď není nic menšího než mír v Evropě," dodala.

Na Ukrajině jsou v těchto dnech i šéfové diplomacií dalších zemí, včetně českého ministra zahraničí Jana Lipavského, který dvoudenní návštěvu dnes zahájil cestou na takzvanou linii dotyku v ukrajinském Donbasu. Poté předal ukrajinskému Červenému kříži pomoc od České republiky.

Lipavský chce spolu s kolegy ze Slovenska a Rakouska Ivanem Korčokem a Alexanderem Schallenbergem vyjádřit solidaritu Ukrajině a její územní celistvosti.

Spojené státy a Německo podle Bidena "pracují v tandemu", aby dál snižovaly hrozbu ruské agrese v Evropě. "Německo je jedním z nejbližších spojenců Ameriky," zdůraznil prezident USA, když v Bílém domě německého kancléře vítal.

V Moskvě se Macron a Putin shodli, že krizi na Ukrajině je třeba řešit mírovou cestou. Nová bezpečnostní architektura v Evropě by však neměla stát na zákazu vstupu některých zemí do NATO, podotkl Macron a narážel tím na ruský požadavek, aby se Severoatlantická aliance zavázala, že do svých řad nepřijme Ukrajinu. To je pro západní země dlouhodobě nepřijatelné.

Oba politici za téměř šest hodin vzájemné debaty našli podle Macrona v otázce Ukrajiny společné body, ale neshody dál přetrvávají.

Americké ministerstvo obrany dnes uvedlo, že Moskva nadále posiluje vojenskou přítomnost podél hranic s Ukrajinou. Putin si podle Pentagonu s každým dalším dnem zajišťuje nové vojenské možnosti, nezdá se však, že by některé z jeho sil mířily přímo proti východnímu křídlu NATO.

Putin dnes před novináři varoval, že členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci by mohlo vést ke konfliktu mezi aliancí a Ruskem, pokud se Kyjev jako členská země aliance pokusí získat zpět poloostrov Krym a ostatní spojenecké země tak "vtáhne do války" s Ruskem.

"Takový konflikt by nikdo nevyhrál," prohlásil Putin, který připomněl, že Rusko je významnou jadernou velmocí.