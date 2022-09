Státní zástupkyně obžalovala žáka stíhaného za vraždu učitele mačetou

Praha - Státní zástupkyně podala obžalobu v případu vraždy učitele středního odborného učiliště v pražské Michli. Obviněný mladík, kterému bylo v době útoku 19 let, zůstává ve vazbě. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Doplnil, že až do přečtení obžaloby při hlavním líčení nebude ve věci poskytovat žádné další informace.

Za vraždu spáchanou s předchozím uvážením hrozí pachateli 12 až 20 let vězení.

Čtyřiasedmdesátiletý pedagog zemřel letos 31. března ve svém kabinetu v budově školy v Ohradní ulici po útoku mačetou. Policie a ministerstvo školství tehdy uvedly, že podezřelým je žák, který řešil studijní neúspěch. Policisté následně mladíka zatkli v Dolních Břežanech, v té době nebyl pod vlivem alkoholu ani drog.

Ředitel školy na webu učiliště po útoku uvedl, že s žákem nikdy nebyly problémy. Mladík o rok dříve dostal ředitelskou pochvalu za docházku a vzorné studijní výsledky.

Zavražděný muž vyučoval přes 30 let, v práci pokračoval i v důchodovém věku. Byl také dlouholetým předsedou Českého svazu jógy a spolupracoval rovněž s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Útoky ve školách v Česku jsou výjimečné. Například v roce 2014 v budově střední školy ve Žďáru nad Sázavou ubodala šestadvacetiletá žena studenta a další tři lidi zranila. V dubnu 2015 státní zástupce trestní stíhání ženy pro nepříčetnost zastavil. Byla umístěna do detenčního ústavu, podle znalců trpí schizofrenií.

O deset let dříve zase student učiliště ve Svitavách vážně pobodal svého pedagoga. Ten po převozu do nemocnice zemřel. Krajský soud v Hradci Králové odsoudil sedmnáctiletého učně za vraždu k devíti letům vězení.