Soud v Brně souhlasí s podmíněným propuštěním Ratha z vězení

Brno - Městský soud v Brně dnes rozhodl o podmíněném propuštění Davida Ratha z vězení s délkou zkušební doby sedmi let. Ještě není jasné, zda bude rozhodnutí pravomocné, soud rozhodnutí odůvodňuje. Státní zástupkyně ale navrhovala žádost zamítnout, zřejmě tedy podá stížnost, rozhodnutí by se tak pravomocným nestalo. Někdejší středočeský hejtman za ČSSD Rath si odpykává sedmiletý trest za korupci. Za sebou má polovinu trestu, tedy 3,5 roku vězení.

Podle státní zástupkyně u Ratha nenastala sebereflexe v takové míře, aby si uvědomil, co spáchal a jakým způsobem to mělo vliv na nahlížení na politiky. Připomněla, že nezaplatil celý peněžitý trest. Podle ní by také bylo podmíněné propuštění Ratha předčasné, protože mu byl trest v související kauze nepravomocně o rok zvýšen.

Rath u soudu uvedl, že čím později se dostane ven, tím horší bude jeho pozice při splácení peněžitého trestu. Podle něj se mu státní zastupitelství tímto mstí. Uvedl, že splnil podmínky polepšení, které mu potvrdily dvě věznice.