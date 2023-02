Státní zástupkyně chce pro mladíka obviněného ze zabití učitele 14 let vězení

Praha - Státní zástupkyně v závěrečné řeči navrhla pro Jaroslava Řeháka, který podle obžaloby loni na jaře mačetou zabil svého učitele, 14 let vězení a ambulantní léčbu. Podle ní by také měl být skutek kvalifikován jako vražda spáchaná zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. Řehák se k činu přiznal, v prosinci u soudu vypověděl, že ho pedagog ponížil při zkoušení a šikanoval ho. Podle obhájce by měl být Řehák odsouzen za zabití. Soud by měl rozhodnout ještě dnes odpoledne.

Podle žalobkyně Jany Murínové Řeháka usvědčuje řada přímých i nepřímých důkazů. Upozornila, že Řehák byl schopen podle znalců protiprávnost svého jednání rozpoznat jak před činem, tak i během něj. Řehák je obžalovaný z vraždy s rozmyslem, za kterou mu hrozí 12 až 20 let vězení. Státní zástupkyně navrhla, aby ho soud odsoudil podle přísnější kvalifikace. Soudy by mu pak mohly uložit trest od 15 do 20 let nebo i výjimečný trest.

Podle žalobkyně je ale na místě za zachování přísnější kvalifikace uložit Řehákovi trest pod hranicí trestní sazby. Upozornila na polehčující okolnosti, tedy že Řehák dosud vedl bezúhonný život nebo že se k činu přiznal. Měl podle ní také snížené ovládací schopnosti.

Obhájce navrhl, aby soud Řeháka potrestal za zabití, což je usmrcení jiného v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli nebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. I zabití lze podle něj spáchat s předchozím rozmyslem. Obhájce stejně jako žalobkyně poukázal na polehčující okolnosti, jako že mladík napomáhal k objasnění trestné činnosti a projevil lítost.

"Svého jednání upřímně lituji," řekl ve své závěrečné řeči Řehák. Byl prý psychicky na dně, nevěděl, co dělá a jaké to bude mít následky. Rád by se podle svých slov léčil v léčebně. Omluvil se pozůstalým i své rodině.

Mladík čtyřiasedmdesátiletého učitele středního odborného učiliště v pražské Michli podle obžaloby zabil loni 31. března. Pedagog ho o den dříve oznámkoval nedostatečnou v předmětu sdělovací technika. U obžalovaného kvůli špatné známce a kvůli dlouhodobě špatnému vztahu mezi ním a učitelem podle státní zástupkyně vygradoval pocit křivdy a frustrace.

Obžaloba tvrdí, že Řehák chtěl učitele nejprve upálit, následně se ale rozhodl, že ho usmrtí hned. Ve škole v Ohradní ulici se schoval na toaletách a čekal, až učitel vejde do svého kabinetu. Tam ho mladík napadl 60 centimetrů dlouhou mačetou, zasadil mu několik ran do hlavy, krku a zad. Lékaři už napadenému nemohli pomoci.

Podle znalců Řehák netrpí duševní chorobou, má ale narušený vývoj řeči. Před zabitím učitele se u něj podle znalců stupňoval afekt, mimo jiné kvůli tomu, že pedagog diagnózu při učení nerespektoval.

Státní zástupkyně dnes řekla, že pedagog skutečně někdy nedodržoval doporučené postupy, poukázala však na to, že i když Řehákovi řekl, že mu uložil pětku, do záznamů ji nezapsal. Podle žalobkyně to svědčí o tom, že se studenta snažil vést k tomu, aby se něco naučil. "Je naprosto nepřijatelné, aby bylo kladeno za vinu poškozenému, že nějakým způsobem vyvolal jednání obžalovaného," řekla žalobkyně.

Murínová také řekla, že studium na dané škole bylo nad Řehákovy schopnosti, nelze to ale klást za vinu zabitému pedagogovi. Škola se podle něj navíc snažila situaci řešit, například naplánovala schůzku s Řehákovými rodiči.

Znalci navrhli pro mladíka nad rámec případného trestu ambulantní léčení. Ústavní léčba podle nich není třeba, mladík společnosti aktuálně není nebezpečný. Podle znalců jde o preventivní opatření, aby Řehák nejednal impulzivně, kdyby se znovu dostal do krizové situace.