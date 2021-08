Státní zástupce zrušil stíhání soudkyně z Plzně podezřelé z šíření covidu

Domažlice - Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Domažlicích Josef Vojta zrušil usnesení o zahájení trestního stíhání soudkyně Krajského soudu v Plzni, podezřelé z šíření nakažlivé choroby. Policie ji obvinila v souvislosti s tím, že v únoru po skončení nařízené karantény nastoupila do práce s rýmou a dva dny poté byla pozitivní na covid-19. Státní zástupce usnesení o zahájení stíhání zrušil, protože ke stíhání soudkyně nebyl vyžádán souhlas prezidenta republiky. Vojta to dnes potvrdil ČTK. Případ tím ale není u konce. O zrušení stíhání informoval server Česká justice.

"Momentálně je zrušené usnesení o zahájení trestního stíhání, takže se věc vrátila do stavu trestního řízení před zahájením trestního stíhání," řekl Vojta ČTK. Domažlické státní zastupitelství pověřilo dozorem nad věcí Krajské státní zastupitelství v Plzni.

Souhlas prezidenta se stíháním soudce je podle webu Česká justice vyžadován tehdy, pokud spáchá trestný čin spojený s výkonem funkce soudce. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček serveru řekl, že prezident nebyl o souhlas se stíháním dosud požádán.

Podle Vojty ale není úplně jasné, zda v tomto případě bude třeba o souhlas žádat. "Musíme (policie a státní zástupce) ještě zvážit, jestli bude požádáno o ten souhlas, nebo jestli požádáme Nejvyšší soud o výkladové stanovisko, zda je nutné v tomto konkrétním případě ten souhlas vyžadovat," řekl Vojta ČTK.

O stíhání soudkyně ve čtvrtek informoval server Novinky.cz. Na nachlazení soudkyně podle něj upozornila její kolegyně a podala trestní oznámení. Soudkyně řekla, že ji obvinění překvapilo a uvedla, že se bude bránit.

Předsedu krajského soudu Alexandra Krysla se ČTK nepodařilo sehnat; je na dovolené. Podle serveru České justice ale vyjádřil o vyšetřování pochybnosti. "Ve věci nemíním jakkoli zasahovat do průběhu vyšetřování ani rozvíjet již projevenou kritiku. Je na policii a státním zastupitelství, aby dokázali obhájit zákonnost a ústavnost svého postupu. Doufám, že pokud se nepodaří vyvrátit veškeré pochybnosti o objektivnosti vedení trestního stíhání, jsou příslušní vedoucí představitelé připraveni přijmout osobní odpovědnost za to, kam věc dospěla. Nepřípustný zásah do nezávislosti justice by byl špatným signálem pro každého z nás,“ citovala Česká justice Kryslovo vyjádření.