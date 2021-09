Státní zástupce žádá pro soudce Elischera 11 let vězení za korupci

Praha - Státní zástupce žádá pro obžalovaného soudce pražského vrchního soudu Ivana Elischera 11 let vězení a peněžitý trest půl milionu korun. Podle něj se podařilo prokázat, že soudce bral úplatky od vietnamské komunity, která chtěla ovlivnit rozhodování v některých odvolacích řízeních o drogové kriminalitě. Trestnou činnost podle obžaloby organizoval Nguyen Quoc Hung, pro nějž státní zástupce požaduje rovněž jedenáctileté odnětí svobody a také desetileté vyhoštění z ČR.

Pražský městský soud obžalobu projednává od srpna 2019, závěrečné řeči začaly toto pondělí. Ke slovu se zatím dostal státní zástupce Vladimír Pazourek a advokátka Elischera a Hunga Lucie Kýčková, která vinu svých klientů odmítá.

Elischer je obžalovaný ze zneužití pravomoci, přijímání úplatků, neoprávněný přístup do počítačového systému a za nadržování. Hrozí mu za to až 12 let vězení a také propadnutí majetku. Soudce od svého zadržení nesmí soudit a pobírá polovinu platu. Policii ve své kauze označil za neobjektivní a podjatou a zpochybnil také způsob, jakým si obstarala důkazy. Stěžoval si rovněž na státního zástupce a soudkyni.

Vedle Elischera se obžaloba týká pěti mužů a žen vietnamského původu. S Hungem se soudce údajně scházel i ve své kanceláři v soudní budově a od července 2013 do dubna 2016 mu sděloval neveřejné informace z trestních řízení. Elischer připouští, že se s mužem zná, braní úplatků ale popřel.

Hung se po letošním propuštění z vazby nedostavil k soudu a ten s ním nyní vede řízení jako s uprchlým. Jeho obhájkyně dnes uvedla, že lockdown ve Vietnamu nyní neumožňuje přicestovat do Česka.