Státní zástupce žádá pro Prokopa z tzv. Berdychova gangu 11,5 roku vězení

Praha - Státní zástupce navrhl v dnešní závěrečné řeči 11,5 roku vězení pro Jaromíra Prokopa, posledního neodsouzeného člena takzvaného Berdychova gangu. Je to o dva roky méně, než kolik Prokop dostal od českých soudů v době, kdy se skrýval v USA. Mezitím se totiž v jeho prospěch změnily sazby v trestním zákoníku. Prokop se ke čtyřem loupežím z 90. let přiznal, odmítl ale tvrzení spolupachatelů, že přepadení vymyslel a zorganizoval.

Obžaloba tvrdí, že někdejší provozní šéf pražského podniku Discoland Sylvie Prokop se v letech 1995 až 1996 v Praze postupně podílel na přepadení obchodního domu, podnikatele, vozu s penězi a také na únosu zlatníka, který při akci gangu přišel o život.

Prokop dnes u středočeského krajského soudu zopakoval, že při loupežích nikdy nepoužil fyzické násilí. „Je to 26 let. Už si nepamatuju, co jsem tam dělal, ale nejsem schopnej nikoho přepadnout. Jsem si jistej, že ne,“ řekl. „Nevím, jak bych vás přesvědčil o tom, že jsem ve skupině neměl vůdčí roli. Snad tím, že pan David Berdych tu činnost provozoval deset let na rozdíl ode mě, já jsem ji dělal rok,“ pokračoval.

„Pan Berdych je velice inteligentní člověk. Taky ho mám svým způsobem rád, protože mi byl za svědka na svatbě a já jemu, a má dokonce lepší stavební školu než já,“ dodal Prokop s tím, že se nediví, že Berdych dokázal při své inteligenci nepravdivě přesvědčit předchozí soud o Prokopově vůdčím postavení ve skupině.

„Dvacet šest let se živím normálním způsobem. Nejsem gauner nebo gangster. Doufám, že mi dáte šanci žít zbytek života ještě nějakým jiným způsobem než ve vězení,“ uzavřel šestapadesátiletý muž.

Česká justice Prokopa v roce 2007 potrestala v jeho nepřítomnosti odnětím svobody v délce 13,5 roku. Státní zástupce pro něj tehdy žádal trest v polovině sazby, která činila deset až 15 let vězení. I dnes státní zástupce Martin Suska navrhl trest v půlce sazby. Ta je ale nyní v rozmezí osmi až 15 let, protože v trestním zákoníku se změnily výše škod způsobených trestnou činností, od kterých se sazba odvíjí. „Trošičku na tom vydělal,“ poznamenal o Prokopovi Suska. Zároveň vyslovil uznání policistům, kteří nakonec muže dokázali dohledat a postavit před soud.

Policie Prokopa dopadla v USA loni a letos v květnu ho Spojené státy vydaly do Česka. Poté požádal o zrušení verdiktu, který se ho týkal, a o nové projednání věci. Na rozsudek čeká ve vazbě. Soud mu nyní nemůže uložit přísnější trest, než jaký muž dostal v době, kdy byl na útěku. Rozhodnutí vyhlásí v pátek.

Takzvaný Berdychův gang měl v letech 1996 až 2002 na svědomí loupeže, únosy a vydírání podnikatelů. Sám Berdych strávil ve vězení více než 11 let, podmínečně propuštěn byl v červnu 2015.