Státní zástupce žádá pro muže viněné z pádu Trojské lávky podmíněné tresty

Praha - Státní zástupce žádá pro oba muže viněné kvůli pádu Trojské lávky podmíněné tresty. Podle něj do lávky zatékalo už od jejího uvedení do provozu, takže pochybil projektant Jiří Stráský. Druhý obžalovaný Antonín Semecký pak podle žalobce hrubě chyboval, když ze své pozice šéfa oddělení mostů Technické správy komunikací (TSK) akceptoval stav lávky jako správný.

Lávka pro pěší, která od roku 1984 spojovala pražskou Troju s Císařským ostrovem, spadla v prosinci 2017. Čtyři chodci utrpěli při neštěstí vážná zranění. Státní zástupce Šimon Vavrečka v dnešní závěrečné řeči u Obvodního soudu pro Prahu 7 prohlásil, že doporučení k uzavření lávky měla TSK vydat nejpozději v listopadu 2016, kdy už bylo zjevné jak závažné narušení systému lávky, tak i výrazné riziko kolapsu konstrukce.

Stráský i Semecký čelí obžalobě z nedbalostního obecného ohrožení, za které hrozí dva až osm let vězení. Vavrečka pro ně navrhl podmíněný trest při dolní hranici sazby. Tento návrh blíže neodůvodnil.

Daný typ lávky lze podle státního zástupce navrhnout a realizovat tak, aby mezi segmenty konstrukce nevznikly spáry. "V případě Trojské lávky se to nezdařilo,” podotkl. "Korozní procesy probíhaly již od uvedení lávky do provozu, protože do ní zatékalo - byly v ní praskliny," uvedl s tím, že projektant Stráský dostatečně nezohlednil vedlejší vlivy, konkrétně zatížení větrem a teplotou. "Pokud by byla navržena na reálné účinky zatížení, k porušení hydroizolace mostovky by nedošlo a poškození solí by nemohlo mít vliv na výztuž," tvrdí Vavrečka.

Sedmašedesátiletý vysokoškolský profesor Stráský se hájí právě tím, že správce lávky sypal na její povrch sůl, což nesměl, a také nevhodnými opravami lávky. Odmítá, že by předtím v konstrukci byly praskliny. Osmdesátiletý Semecký zase tvrdí, že žádné z informací, které měl, nesvědčily o nutnosti lávku uzavřít.

Hlavní město Praha žádá po obou mužích jako náhradu škody 8,2 milionu korun, jež vynaložilo na odstranění trosek. Pojišťovny chtějí 2,4 milionu. Státní zástupce navrhl, aby nároky poškozených řešily soudy až v následném občanskoprávním řízení.

Vavrečka v závěrečné řeči také poděkoval zdravotníkům, kteří se postarali o zraněné chodce. "Zejména zdravotníci z Ústřední vojenské nemocnice odvedli naprosto špičkovou práci hraničící se zázrakem. Jenom jim vděčíme za to, že tuto věc neprojednáváme s ještě přísnější kvalifikací, protože paní poškozenou doslova ukradli hrobníkovi z lopaty," poznamenal.