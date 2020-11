Státní zástupce žádá pro Dvořáka a Rittiga šest a čtyři roky

Praha - Státní zástupce požaduje v kauze jízdenek papírny Neograph pro bývalého šéfa pražského dopravního podniku (DPP) Martina Dvořáka šestileté vězení, pětiletý zákaz činnosti ve vedení firem a dvoumilionový peněžitý trest. Pro lobbistu Iva Rittiga žádá čtyřleté vězení a čtyřmilionový trest. Uvedl to v dnešní závěrečné řeči. Dvořák i Rittig vinu popírají. Obžaloba tvrdí, že 17 haléřů z každé jízdenky vyrobené pro DPP putovalo k Rittigovi, a to přes karibskou firmu Cokeville Assets (CA).

Pro dalších devět obžalovaných chce státní zástupce Adam Borgula tresty v rozmezí od tří do sedmi let vězení a od dvou až tří milionů korun. U Rittigových právníků žádá také pětiletý zákaz výkonu advokacie. U posledního z obžalovaných, účetního Jaroslava Kubisky, navrhl soudu upuštění od potrestání. Kubiska má totiž pozici spolupracujícího obviněného.

Borgulovu závěrečnou řeč si dnes k pražskému městskému soudu přišli poslechnout jen dva obvinění: bývalý ekonomický ředitel DPP Ivo Štika a právník Marek Stubley. Státní zástupce hovořil tři hodiny, podle něj se vinu všech 12 obžalovaných podařilo prokázat.

Zakázku na tisk jízdenek získala firma Neograph v roce 2008. Obžaloba tvrdí, že při tom Dvořák a Štika obešli zákon o veřejných zakázkách, a to po předchozí dohodě s ředitelem Neographu Janem Janků a Peterem Kmeťem, šéfem CA a Rittigovým obchodním partnerem. Na Kmeťův návrh údajně účelově označili jízdenky DPP za ceniny, což jim umožnilo nevyhlásit otevřenou výběrovou soutěž na dodavatele.

"To nejmenší, co mohl pan Dvořák z pohledu obžaloby učinit, bylo to, že mohl oslovit jemu známé dodavatele - tedy Státní tiskárnu cenin a Neograph. Což neučinil a jednostranně oslovil pouze společnost Neograph," prohlásil Borgula.

CA podle obžaloby získala od Neographu na provizích minimálně 40 milionů. Peníze údajně následně putovaly k Rittigovi. Kmeť u soudu dříve připustil, že z každé jízdenky plynulo pro CA 17 haléřů. Tvrdí, že s tímto návrhem přišla Neograph za to, že jí Kmeť zakázku u DPP zprostředkoval. Borgula ovšem Kmetě označuje za nastrčeného "bílého koně", který fakticky nevykonával žádnou činnost.

V rozsáhlé kauze DPP původně čelilo obžalobě 17 lidí a soudce Petr Hovorka je všechny osvobodil. Podle něj se totiž nepodařilo prokázat, že DPP vznikla škoda. Pražský vrchní soud však v červnu potvrdil zprošťující verdikt jen u pěti obviněných. Větev Neographu vrátil k dalšímu dokazování, přičemž uvedl, že Neograph byl jednoznačně tunelován a že nešlo o provizi. U Kmetě a Janků se podle odvolacího senátu trestná činnost prokázala a u Dvořáka a Štiky byl zprošťující rozsudek předčasný.

Dvořákovi a dalším obžalovaným hrozí za zpronevěru až desetileté vězení, Rittigovi a jeho právníkům pak za legalizaci výnosů z trestné činnosti maximálně osm let. Rittig dříve prohlásil, že obžaloba je plná lží a výmyslů a že s DPP, natož s jeho tunelováním, neměl nic společného. Dvořák zdůraznil, že nikdy nezasahoval do výběrových řízení.