Státní zástupce v kauze BIS chce pro Nečasovou tři roky vězení

Praha - V kauze vyzrazení utajované zprávy BIS žádá obžaloba pro Janu Nečasovou (dříve Nagyovou) tři roky vězení a desetiletý zákaz činnosti. Pro lobbistu Iva Rittiga a jeho právníka Davida Michala chce podmíněné a peněžité tresty. V dnešní závěrečné řeči u pražského městského soudu to uvedl státní zástupce Rostislav Bajger. Obhájci všech tří obžalovaných požadují, aby soud jejich klienty zprostil viny.

Rittig se podle obžaloby v roce 2012 dověděl od Nečasové, že premiér Petr Nečas (ODS) dostal utajený materiál od BIS. Lobbista dovodil, že zpráva se týká právě jeho, a proto poslal právníka Michala na schůzku s Nečasovou, která mu údajně obsah dokumentu sdělila. Rittig pak mohl učinit kroky k zakrytí svého vlivu na státní orgány a instituce, tvrdí obžaloba.

Státní zástupce dnes pro Nečasovou navrhl souhrnný trest. Byla už totiž pravomocně odsouzena v kauze zneužití Vojenského zpravodajství, kde dostala nejpřísnější možnou - tedy tříletou - podmínku a desetiletý zákaz působení ve vedoucích funkcích státní správy. Tento zákaz činnosti nyní Bajger navrhl rozšířit i na zaměstnání, kde by Nečasová přicházela do styku s utajovanými informacemi.

Pro Rittiga a Michala chce Bajger podmínku v délce 1,5 roku a peněžitý trest v rozmezí 200.000 až 300.000 korun s tím, že pokud by nezaplatili, museli by na rok do vězení.

Obžalovaní k hlavnímu líčení nechodí a ani dnešek nebyl výjimkou. Jejich advokáti trestnou činnost popřeli. "Vůbec nechápu, kde vzal státní zástupce tento popis skutku. Nebylo to doloženo jediným důkazem," prohlásil Rittigův právník Vlastimil Rampula. Doplnil, že tvrzení o opatřeních k zakrytí vlivu na státní orgány jsou jen hypotézou, domněnkou a obecným konstatováním.

"Z dokazování vůbec nevyplynulo, že moje klientka měla k dispozici celou zprávu BIS s přílohami," přidal se advokát Nečasové Eduard Bruna. Informace, o kterou šlo - tedy to, že Rittig a jeho obchodní partner Tomáš Jindra měli vliv na chod ministerstva zemědělství - podle něj nebyla tajná, protože o ní už dříve psali novináři. "Nemohla být tedy vyzrazena a nemohlo dojít k ohrožení zájmu České republiky," doplnil.

Klíčovým důkazem obžaloby jsou odposlechy Rittiga pořízené v pražském hotelu Ventana. Obhájci usilovali o to, aby soud nahrávky vyloučil z dokazování, avšak neuspěli. Podle Karolíny Babákové, advokátky obžalovaného Michala, to ale na věci nic nemění. "Odposlechy našim klientům nijak neuškodily, trestná činnost tam zachycena není," uvedla.

Předsedkyně senátu Monika Křikavová odročila jednání na 11. listopadu, kdy dostanou prostor k případným závěrečným návrhům i obžalovaní. Ve stejném termínu soudkyně počítá s vynesením rozsudku.

Obžalovaní byli původně čtyři, někdejší poradce ministra zemědělství Jindra však nedávno zemřel. Soud dnes proto jeho trestní stíhání zastavil.