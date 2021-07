Státní zástupce obžaloval 15 lidí a pět firem, jde o kauzu Via Chem

Okresní soud v Pardubicích projednával 22. ledna 2016 uvalení vazby na advokáta Iva Halu a podnikatele Petra Sisáka (na snímku) v případu kolem společnosti Via Chem Group.

Praha - Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo obžalobu na 15 lidí a pět firem za manipulaci insolvenčních řízení organizovanou zločineckou skupinou. Podle informací ČTK jde o kauzu kolem společnosti Via Chem Group. Státní zástupce Adam Borgula dnes na webu uvedl, že obžalobu podal 13. července ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Návrh na podání obžaloby vrchnímu zastupitelství podala po téměř pětiletém vyšetřování koncem loňského roku královéhradecká krajská policie, škoda činila 161 milionů korun.

Podle dřívějších informací byli mezi obviněnými podnikatel Petr Sisák, advokát Ivo Hala či bývalá českobudějovická soudkyně Marie Červinková. Hala i Sisák obvinění dříve odmítli a označili jej za nesmyslné.

Policejní návrh na obžalobu se týkal 16 lidí a pěti firem, tedy o jednoho člověka více. Skupina obviněných podle policie inscenovala a manipulovala insolvenční řízení. Údajně se zaměřila na dosažení neoprávněného zisku a na vyvádění zbylého majetku ze společností v úpadku, které byly ovládané jednou z obviněných osob.

Podle informací serveru Lidovky.cz státní zástupce Borgula u obžalovaných uvádí, že jejich údajné trestné činy byly „spáchány ve prospěch organizované zločinecké skupiny“, což znamená závažnější charakter trestné činnosti i vyšší trest. Hlavním obviněným v případě odsouzení hrozí vězení od 10,5 roku do 16 let. Hlavní postavou je podle serveru třiapadesátiletý miliardář Sisák, který má trvalé bydliště na Maltě a vlastní rovněž luxusní byt na Wall Street. Mezi obžalovanými je podle webu kromě Sisáka, jeho právníka Haly a soudkyně Červinkové i pražský advokát Jan Pacovský.

Údajně zmanipulovaná insolvence Via Chemu byla podle obvinění potřeba, aby ústecká Spolchemie zůstala pod Sisákovým vlivem. Via Chem Group držela jako akcionář v roce 2014 ve Spolchemii asi třetinový podíl. Případ, který vypukl po policejní razii v ústecké Spolchemii a u budějovického krajského soudu v lednu 2016, se v menší míře týká i dalších firem či podvodů. Hradecká policie případ vyšetřovala od dubna 2016, kdy jej po rozhodnutí Borguly převzala od protikorupční policie. Podle dřívějšího vyjádření Borguly policisté z protikorupční jednotky udělali při vyšetřování případu chyby a neplnili jeho pokyny.

"Svým rozsahem se jedná o největší kauzu, kterou se zdejší kriminalisté v novodobé historii zabývali. Samotný spis včetně příloh čítá více než 40.000 stran," řekla loni v prosinci ČTK mluvčí královéhradecké krajské policie Magdaléna Vlčková. Případem, který sahá do let 2012 až 2015, se v Hradci Králové zabýval speciální policejní tým Alfa. Na případu spolupracoval i s orgány ze Slovenska, Kypru, Velké Británie nebo Kanady.

Původní počet dvanácti obviněných lidí hradečtí detektivové rozšířili na 16 lidí a pět firem. Vinili je ze 13 trestných činů. Mezi obviněnými figuruje i společnost Via Chem Group. Firma v únoru 2018 obvinění odmítla. Označila ho za účelový krok, který má komplikovat v roce 2014 zahájené insolvenční řízení Via Chemu a blokovat reorganizační plán. Reorganizace Via Chemu, který měl závazky za dvě miliardy korun, byla završena předloni. Věřitelé si vybrali buď peněžní platbu, nebo akcionářský podíl. Firma mohla opět začít fungovat jako standardní obchodní společnost.