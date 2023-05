Státní zástupce navrhl obžalovanému z loňské vraždy na Děčínsku doživotí

Ústí nad Labem - Státní zástupce Vladimír Jan dnes navrhl Karlu Kalinovi obžalovanému z loňské vraždy ženy na Děčínsku doživotní trest. Způsob vraždy byl podle Jana zvlášť zavrženíhodný. Kalina byl v minulosti souzen, podstoupil i léčení kvůli sexuální deviaci. Obhajoba žádá zproštění obžaloby kromě jiného pro absenci přímých důkazů. Obžalovanému jedenačtyřicetiletému Kalinovi v případě prokázání viny hrozí 15 až 20 let vězení, případně trest výjimečný, tedy až 30 let odnětí svobody nebo doživotí. Soudkyně Vladimíra Kodatová vynese rozsudek 5. května.

Státní zástupce se v závěrečné řeči opíral o důkazy i posudky soudních znalců. Připomněl, že znalec z oboru psychiatrie uvedl, že pokud by byla obžalovanému prokázána trestná činnost, která je mu kladena za vinu, je vysoké riziko, že bude své jednání opakovat. Znalec navrhl zabezpečovací detenci, stejně jako znalec z oboru psychologie.

"Poškozená byla podle mého názoru napadena zvlášť surovým způsobem," řekl státní zástupce. "Podle mého názoru lze důvodně usuzovat, že prožívala po delší dobu značnou fyzickou bolest, ale i duševní útrapy," doplnil. Podle něj Kalina polil benzinem a zapálil člověka, který dýchal. "Ochrana společnosti před obžalovaným je zcela na místě a předchozí tresty ani ochranná opatření tuto ochranu nezajistila," uvedl Jan, který navrhl i zabezpečovací detenci. "Uložení zabezpečovací detence vedle výjimečného trestu odnětí svobody na doživotí není podle ustálené judikatury vyloučené," uzavřel státní zástupce.

Obhajoba má za to, že po provedeném dokazování nebyla prokázána Kalinova vina. Advokátka připomněla, že obžalovaný po celou dobu vyšetřování spolupracoval. Řekla, že v době řízení nebyl proveden žádný přímý důkaz. "Ani nepřímé důkazy nevytváří logicky propojený řetězec nepřímých důkazů, který by prokazoval vinu obžalovaného," uvedla obhájkyně.

Podle ní navíc nelze vyloučit určitou manipulaci s důkazy. Vyšetřovatelé třeba vyfotili pneumatiku z vozidla Kaliny, nicméně pneumatika nebyla vyfocena na jeho vozidle, byla z auta sundaná, uvedla advokátka. "Nebyla nijak prokázána vina obžalovaného, kdy celý skutkový stav, tak jak je popisován, je založen na domněnkách a na vymyšlených fabulacích, jak by se skutek mohl stát," řekla obhájkyně. Připomněla, že Kalina se s obětí i její rodinou přátelil.

Obžaloba muži klade za vinu, že loni 3. a 4. února v rodinném domě v Jiříkově na Děčínsku napadl svou o devět let starší kamarádku opakovanými údery do různých částí těla. Také ji rdousil a kopal. Poté oběť odvezl do nedalekého Rumburka na polní cestu a polil ji benzinem. Oběť se podle státního zástupce nejméně jednou benzinu nadechla. Muž ji poté podle obžaloby zapálil. Žena zemřela 4. února v důsledku udušení. Pozůstalí požadují náhradu škody v celkové výši 20 milionů korun.

Obžalovaný byl v roce 2000 pravomocně odsouzen za pokus o vraždu a znásilnění na 12 let. V roce 2009 byl podmíněně propuštěn. Kalina byl navíc před několika lety souzen za napadení dalších dvou žen. Obžalovaný, který je od zadržení ve vazbě, před soudem vinu odmítl. S obětí se viděl podle svých slov 3. února, kolem osmé večer odešla. Postup policie i státního zastupitelství označil za "fatální selhání". Dnes ve své závěrečné řeči zopakoval, že existují nevyvratitelné důkazy, že oběť z jeho bydliště odešla j3. února.