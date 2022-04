Státní zástupce chce podmíněné tresty pro lékařku a sestru

Pardubice - Státní zástupce navrhl pro dva ze tří zdravotníků obžalovaných z chybného postupu při komplikacích po operaci chlapce v Pardubicích podmíněné tresty. Za vinné považuje lékařku a zdravotní sestru. Další zdravotní sestru navrhl zprostit obžaloby. Trest požaduje i pro společnost Nemocnice Pardubického kraje. Uvedl to dnes u Okresního soudu v Pardubicích. Není vyloučeno, že dnes bude vynesen rozsudek.

Podle obžaloby v roce 2017 v Pardubické nemocnici nesprávně postupovali při pooperačních komplikacích u chlapce, který pak zůstal v bdělém kómatu. Obžalobě čelí i nemocnice jako právnická osoba.

Podle státního zástupce se sloužící lékařka Martina Šípková a sestra Barbora Špásová dopustily těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Pro lékařku požadoval jeden rok vězení s podmíněným odkladem na dva roky a také zákaz činnosti lékařky v pediatrii na dva roky. Zdravotní sestře navrhl roční trest vězení s podmíněným odkladem na 1,5 roku. Třetí sestru Alenu Chovancovou požadoval zprostit obžaloby, protože jí nebylo možné prokázat trestní jednání.

Podle soudních znalců měl zdravotnický personál chlapce krvácejícího po operaci mandlí přesunout na vyšetřovnu dětského oddělení a poskytnout mu do příchodu lékařů první pomoc, zejména jej uvést do správné polohy a verbálně jej zklidnit. Sloužící lékařka měla zároveň okamžitě přivolat zkušeného lékaře. Mohla také vše telefonicky konzultovat se sloužícím specialistou ORL. Namísto toho personál nechal matku s dítětem odejít na jiné patro k ambulanci ORL, která však byla v noci zavřená. Dítě krvácející z úst zůstalo s matkou čekat, zatímco lékařka od nich odešla a zdravotní sestra propadla panice a profesně selhala. Kvůli vdechnutí krve, zástavě srdce a prodlevě při resuscitaci chlapec utrpěl těžké poškození mozku. Od té doby je v takzvaném bdělém kómatu.

Také společnost Nemocnice Pardubického kraje se podle něj dopustila těžkého ublížení na zdraví, a to tím, že neměla jednoznačně definované postupy pro zdravotnický personál pro případ podobných pooperačních komplikací. Nejasný byl také interní předpis o konziliární službě, historicky byl chybně zažitý postup při přesunu pacienta na jiné oddělení. V budově byl také nedostatečný počet lékařů a sestry na dětském lůžkovém oddělení byly přetěžované velkou řadou přesčasů, což se mohlo projevit v jejich práci.

Pro nemocnici má být podle státního zástupce trestem povinnost uveřejnit rozsudek v celostátních i regionálních tištěných novinách a periodiku České lékařské komory na vlastní náklady do dvou měsíců od vynesení rozhodnutí. Jiný trest nenavrhl hlavně proto, že ve vedlejším řízení rodina požaduje po nemocnici vysokou sumu. Další peněžitý trest by podle něj mohl negativně dopadnout na péči o jiné pacienty.

Otec chlapce dnes v emotivním vyjádření popsal, jak se událost promítla do chodu rodiny. O postižené dítě se musejí trvale starat. "Od toho okamžiku se nám obrátil život vzhůru nohama, už normálně nežijeme, není den ani hodina, která by byla normální," řekl v závěrečné řeči. Rodina musela po nemocnici soudně vymoci vydání zdravotnické dokumentace a kamerových záznamů z chodby před ORL ambulancí. Několik let se také domáhá odškodnění 22 milionů korun. Společnost Nemocnice Pardubického kraje jí původně nabízela 15,5 milionu korun, později částku ještě o něco zvýšila, definitivní dohoda ale stále není uzavřena. Zatím rodině zaplatila šest milionů korun jako zálohu.