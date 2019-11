Státní slevy v dopravě v září vyšly na rekordních 578 milionů Kč

Praha - Účet za státní slevy v dopravě pro studenty a důchodce byl v září rekordně vysoký, stát dopravcům vyplatil více než 578 milionů korun. Proti loňskému září je to o 115 milionů korun více. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Podle úřadu je navýšení ovlivněno začátkem školního roku.

Stát poskytuje pro žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let slevu na jízdném ve veřejné dopravě ve výši 75 procent. Za první rok fungování slev, tedy od loňského září do srpna letošního roku, stát dopravcům vyplatil téměř 5,6 miliardy korun.

Celková částka kompenzací za letošní září je nejvyšší od začátku platnosti slev. Dosud byl nejnákladnějším měsícem letošní květen, kdy stát dopravcům vyplatil 527 milionů korun. Naopak nejméně stát vyplatil za červenec, a to 394 milionů korun.

Podle ministerstva dopravy je tak velké zvýšení kompenzací zřejmě zapříčiněno zejména začátkem školního roku, kdy studenti a žáci ve zvýšené míře nakupovali dlouhodobě předplacené jízdenky v rámci integrovaných dopravních systémů. "Toto se však prokáže až v dalších měsících, kdy by naopak mělo dojít v této oblasti k meziročnímu poklesu výdajů," podotkla Rezková. Slevy fungovaly už loni v září, tehdy však mohlo hrát roli slabší povědomí o podmínkách slev.

Letošní září bylo rekordní i pro dopravce, České dráhy vyfakturovaly 252 milionů korun. Dosud si nejvíce účtovaly v květnu, a to 229 milionů korun. Z dalších dopravců v září nejvíce dostal RegioJet, bylo to 32,5 milionu korun.

Ministerstvo dopravy koncem října uvedlo, že zvažuje zafixování nejvyšších cen jízdenek na železnici, z nichž se sleva vypočítává. Důvodem je, že někteří dopravci zvyšují cenu na výrazně vyšší částky, než je obvyklé a podle premiéra Andreje Babiše (ANO) poskytování slev zneužívají. Limity by měly začít platit od začátku příštího roku.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy.

Kompenzace jízdného za září 2019 (v korunách):

Autobusy:

ČSAD VSETÍN, a.s. 18,646.813 STUDENT AGENCY, s.r.o. 14,662.215 ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a.s. 12,824.207 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 12,275.102 ČSAD autobusy Plzeň a.s. 11,561.842

Vlaky:

ČD, a.s. 252,272.776 RegioJet a.s. 32,627.297 LEO Express a.s. 12,932.209 GW Train Regio a.s. 2,670.421 ARRIVA Vlaky s.r.o. 984.204