Státní rozpočet za leden vykázal schodek 31,5 miliardy Kč

Vývoj rozpočtu ČR od roku 2007 do roku 2021. ČTK/ČTK

Praha - Hospodaření státního rozpočtu skončilo letos v lednu ve schodku 31,5 miliardy korun. Ministerstvo financí o tom informovalo v tiskové zprávě. Jde o nejvyšší lednový schodek od vzniku ČR. Loni v lednu rozpočet skončil s deficitem osm miliard korun.

"Meziroční zhoršení salda o 23,5 miliardy korun je výsledkem pokračujícího poklesu daňových příjmů prohloubeného změnou rozpočtového určení daní ve prospěch územních rozpočtů o 2,2 miliardy korun a převodem 12 miliard korun na financování sociálních služeb, které v loňském roce proběhlo až v únoru," uvedlo MF. Od letošního roku se zvýšil podíl obcí a krajů na příjmech z takzvaných sdílených daní. Mezi ně patří například DPH nebo daně z příjmů právnických i fyzických osob.

Celkové příjmy rozpočtu v lednu meziročně klesly o čtyři miliardy na 120,1 miliardy korun. Daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení klesly meziročně o 5,6 miliardy na 104,9 miliardy korun. Celkové výdaje rozpočtu v lednu pak meziročně stouply o 19,5 miliardy na 151,6 miliardy korun.

MF zároveň informovalo, že ze státního rozpočtu na boj s pandemií koronaviru šlo od loňského března do konce letošního ledna 231,5 miliardy korun. Přímá opatření například v podobě kompenzačních bonusů, programů Antivirus a dalších programů si vyžádaly 144,1 miliardy korun. Odklad záloh daní vyčíslilo MF na 24,3 miliardy korun a výdaje na zdravotnictví v podobě nákupu ochranných prostředků, odměn zdravotníkům nebo oddlužení vybraných nemocnic na 63,1 miliard korun. Za leden MF celkovou pomoc vyčíslilo na 13,3 miliardy korun.

Inkaso daně z přidané hodnoty kleslo ke konci ledna meziročně o 2,8 miliardy na 29,5 miliardy korun. Nižší příjmy byly podle úřadu vedle změny rozpočtového určení daní způsobeny také nižšími sazbami daně na stravovací služby a další služby a zboží od května a července 2020 a na teplo a chlad od ledna 2020 a restriktivními protipandemickými opatřeními.

V případě výdajů rostly běžné výdaje, zatímco kapitálové meziročně klesly. Na běžných výdajích stát v lednu vydal 149,2 miliardy korun, meziročně o 19,8 miliardy více. Kapitálové výdaje meziročně klesly o 0,3 miliardy na 2,4 miliardy korun.

Na sociálních dávkách stát vyplatil v lednu 58,6 miliardy korun, meziročně o tři miliardy korun více. Z toho na důchody putovalo 44,7 miliardy korun.

Schválený schodek rozpočtu na letošní rok je 320 miliard korun a nepočítá s dopady daňového balíčku, který mimo jiné zrušil superhrubou mzdu. Změna daní by měla podle dřívějších odhadů MF snížit příjmy státního rozpočtu o 87,5 miliardy korun. Nová výše schodku s ohledem na dopady daňového balíčku by podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) měla být stanovena koncem února či počátkem března. Podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové stoupne schodek minimálně na 400 miliard korun, ministryně to přitom už dříve nevyloučila.

Za celý loňský rok ovlivněný dopady pandemie skončil státní rozpočet ve schodku 367,4 miliardy korun.

Rozpočet podle analytiků směřuje k deficitu 400 miliard Kč

Státní rozpočet na základě lednových výsledků směřuje podle analytiků za celý letošní rok ke schodku 400 miliard korun. Ekonomové zároveň ale upozorňují, že na základě údajů z jednoho měsíce nelze dělat výrazné závěry. zároveň ale dodali, že v lednu se ještě neprojevilo zrušení superhrubé mzdy, s kterým letošním státní rozpočet schválený se schodkem 320 miliard korun nepočítá.

"Lednová data celkově potvrzují tendence pozorované již ve druhé polovině loňského roku. Navzdory utlumené ekonomické aktivitě se daňové příjmy vyvíjejí spíše pozitivně a pokud nedojde k dalšímu zhoršování epidemické situace patrně překonají dosavadní předpoklady. Ty budou ovšem ještě muset být aktualizovány s ohledem na předvánoční zrušení superhrubé mzdy. Na druhou strany státní výdaje bobtnají svižným tempem a lze očekávat jejich další nárůst vzhledem k pokračujícím podpůrným programům i blížícím se volbám do Poslanecké sněmovny. Za celý rok 2021 tak odhadujeme deficit na úrovni 400 miliard korun," uvedl analytik Raiffeisenbank Vít Hradil.

I podle ekonoma Komerční banky Františka Táborského směřuje prozatím rozpočet k celoročnímu deficitu 400 miliard korun. "Celkově výdaje státu odpovídají plánu ministerstva. Z lednového výsledku však nelze vyvozovat příliš závěrů. Podstatná bude novela zákona státního rozpočtu a hospodaření státu v prvním čtvrtletí, které ukáže dopad vládních opatření na ekonomiku v závěru minulého roku," uvedl.

"Neutěšený stav plnění státního rozpočtu hned zkraje roku signalizuje, že letos státní rozpočet pravděpodobně vykáže ještě hlubší schodek než v roce 2020. Půjde tak o smutný rekord," uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Zatímco loni schodek nakonec nedosáhl ani 400 miliard, letos ji podle něj pravděpodobně překoná. "Je třeba totiž také přihlédnout k faktu, že v lednovém plnění se ještě neprojevuje dopad zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka," dodal.

Analytik Natland Petr Bartoň upozornil, že je překvapující, že navzdory proklamacím o nutnosti proinvestovat se z krize vydal stát v lednu na investice ještě méně než loni. "Oproti tomu obřím způsobem narostly neinvestiční transfery do krajů a měst, zejména na školství a státní správu," uvedl.