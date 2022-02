Státní pojišťovna EGAP zastavila pojišťování vývozu do Ruska a Běloruska

Praha - Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) zastavila pojišťování vývozu českých firem do Ruska a Běloruska. Důvodem je vpád vojsk těchto zemí na Ukrajinu a související sankce Západu. Export EGAP nepojišťuje ani na Ukrajinu kvůli bezpečnostní situaci, s exportéry je v kontaktu a pojišťování obnoví hned, jakmile to bude možné. Společnost to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Státní pojišťovna je připravena krýt případné škody u ní pojištěných obchodních případů českých vývozců. Angažovanost EGAP v Rusku už osmým rokem klesá, momentálně je to zhruba 11 miliard korun, tedy zhruba 12 procent z celkové účasti. Ve srovnání s rokem 2017 je angažovanost čtvrtinová.

Zájem českých exportérů o Ukrajinu rostl podle EGAP od roku 2017, loni však začal klesat. Celková míra angažovanosti státní pojišťovny na Ukrajině je zhruba 700 milionů korun, tedy menší než jedno procento. Jedná se o menší projekty, kdy pouze jeden z nich přesahuje částku 100 milionů korun.

Rusko minulý týden ve čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu, na bojích se podílí také Bělorusko. Ruské jednotky z různých směrů postupují do nitra země, obránci ale stále drží Kyjev. Boje se vedou i o další velká ukrajinská města.

EGAP pojišťuje zejména bankovní úvěry se splatností delší než dva roky na financování vývozu velkých energetických, strojních a technologických zařízení, investičních celků, dopravních staveb a investic, a to především do zemí s vyšším rizikem nezaplacení na straně kupujících. Předloni pojistila český vývoz za 45 miliard korun do rekordních 47 zemí.