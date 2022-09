Státní pohřeb královny Alžběty II. bude 19. září ve Westminsterském opatství

Londýn - Státní pohřeb britské panovnice Alžběty II. bude v pondělí 19. září v londýnském Westminsterském opatství. Oznámil to dnes královský palác. Předtím bude rakev se zesnulou královnou čtyři dny vystavena ve Westminsterském sále v budově parlamentu, kam bude mít přístup veřejnost.

Královna zemřela ve čtvrtek na zámku Balmoral ve Skotsku. Rakev s tělem v neděli zamíří do Edinburghu, v pondělí bude převezena do tamní katedrály svatého Jiljí. Smutečního průvodu se zúčastní i král Karel III. s manželkou Camillou. Teprve poté bude rakev v úterý letecky přepravena do Londýna.

Ještě před pohřbem, který začne v pondělí 19. září ve 12:00 SELČ, nový britský panovník vyrazí na cestu do zemí Spojeného království. Kromě Skotska navštíví také Wales a Severní Irsko.

Státní pohřeb zažila Británie naposledy v roce 1965, kdy se loučila s několikanásobným ministerským předsedou Winstonem Churchillem. Nyní se do Londýna sjede řada hlav států a vlád z celého světa a také monarchové. Účast už přislíbil mimo jiné americký prezident Joe Biden, francouzský prezident Emmanuel Macron či japonský císař Naruhito.