Státní památky v nové turistické sezoně zdraží vstupné o deset až 30 korun

Praha - Státní památky v nové turistické sezoně, která začne 1. dubna, zdraží vstupné. Zvýšení bude o deset až o 30 korun. Národní památkový ústav (NPÚ), který stovku státních hradů, zámků a dalších objektů spravuje, to zdůvodnil nižšími výnosy z návštěvnosti během dvou pandemických let i růstem cen za energie. Snižují se ceny vstupného pro děti a mladé lidi do 24 let, NPÚ také nabízí vstup zdarma na své památky pro ukrajinské uprchlíky. Novinářům to dnes řekla ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

NPÚ také v 17 svých objektech poskytl ubytování pro uprchlíky, nabídl jim 110 lůžek a také možnost pracovní výpomoci. Ústav podle ředitelky každoročně využívá velkého počtu sezonních pracovníků - jde třeba o dělnické profese, kde podle ní nemusí být jazyková bariéra a mohly by být pro Ukrajince příležitostí.

"Základní vstupné se zvyšuje o deset až 30 korun, liší se podle charakteru objektu a lokality, ve které se nachází," uvedla ředitelka. Zvýšení se podle ní neprojeví na ceně vstupu pro děti a mládež. Děti do šesti let mají nadále vstup zdarma. Starší děti a lidé do 24 let loni platili 50 procent z plného vstupného, nově budou platit 40 procent základního vstupného. "Pro ně se tedy vstupenka nezdraží ani při zvýšeném vstupném," řekla Goryczková.

Cena vstupného se na jednotlivých památkách výrazně liší. Na těch nejvíce exponovaných, jako jsou třeba Lednice, Hluboká nebo Český Krumlov, stojí základní vstupné podle informací na webech 240 korun, výběrový okruh na Karlštejně, který nabízí historicky nejcennější prostory hradu, stojí 550 korun. Hradní zříceniny jako Krakovec, Točník nebo Žebrák mají nově základní vstupné za 80 až 120 korun.

Ředitelka doplnila, že ani očekávané výnosy ze vstupného nepokryjí veškeré výdaje, protože NPÚ vstupuje do nové sezony s vysokými mandatorními výdaji. Způsobují je růst cen energií a služeb například za údržbu a zabezpečení objektů. "Je to nárůst mandatorních výdajů o 200 milionů korun. Příspěvek od zřizovatele se nám nekrátí ani nenavyšuje, mandatorní výdaje musíme pokrýt vlastními výnosy," sdělila Goryczková.

Připomněla, že počítá s tím, že po dvou letech poznamenaných pandemií se bude turistická sezona rozjíždět jen velmi pomalu. "Budeme rádi za více než čtyři miliony návštěvníků," uvedla. Loni státní památky k 19. říjnu navštívilo 3,1 milionu lidí. V porovnání s rokem 2019, který ještě nebyl ovlivněn pandemií, jde o propad o dva miliony návštěvníků. Loňská návštěvnost v hlavní sezoně byla ještě nižší než předloni, kdy památky navštívilo 3,6 milionu návštěvníků. Před pandemií bývala roční návštěvnost i přes pět milionů lidí.