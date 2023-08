Státní památky navštívilo do konce července 2,35 mil. lidí

Praha - Za prvních sedm měsíců navštívilo státní hrady, zámky a další památky v Česku 2,35 milionu návštěvníků. To je o desetinu víc než ve stejném období loni. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ), který státní památky spravuje, Blanka Černá. Po období covidu-19 se podle ní turisté na památky postupně vracejí. Přibývá školních výletů a zájezdů seniorů. Zvyšuje se počet domácích i zahraničních turistů, hlavně ze sousedních zemí.

Jen za měsíc červenec přišlo na státní hrady a zámky celkem 975.000 návštěvníků. Tradičně nejvytíženějšími dny jsou státní svátky 5. a 6. července. Nejvíc návštěvníků v letošním roce zavítalo na tradičně nejnavštěvovanější zámky Lednice, Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, hrady Karlštejn a Bouzov, do Květné zahrady v Kroměříži, na hrad Trosky, zámky Valtice a Sychrov a hrad Pernštejn. Oproti loňsku je navštívilo většinou o deset až 20 procent zájemců víc.

I přes narůstající zájem turistů ale nedosahují aktuální počty návštěvníků čísel z období před covidem. Celková návštěvnost objektů NPÚ za letošní leden až červenec činí 80 procent návštěvnosti za stejné období roku 2019.

Za celý rok 2019 pak navštívilo státní hrady a zámky pět milionů lidí. Za celý rok 2022 to bylo 3,8 milionu lidí. NPÚ letos nezdražoval vstupné, snížil naopak cenu vstupenek pro děti od šesti do 17 let, činí tak 30 procent ze základního vstupného. Děti do šesti let mají nadále vstup zdarma. NPÚ zdražovalo vstupné na památky ve své správě naposledy loni se začátkem sezony, šlo o nárůst v rozmezí deset až 30 korun.

Téměř trojnásobný počet návštěvníků oproti loňsku přivítal letos hrad Kunětická hora. Památka prošla rozsáhlou obnovou, díky které se od května opět otevřel hradní palác a návštěvníci se vůbec poprvé v novodobé historii dostanou i do jeho severního křídla. Díky dvěma novým prohlídkovým trasám a od dubna nově zpřístupněným prostorám se zdvojnásobil zájem návštěvníků o klášter Kladruby. Rozsáhlá rekonstrukce tam skončila symbolicky v roce 300. výročí úmrtí architekta Jana Blažeje Santini–Aichela a přinesla také nové archeologické nálezy.

Velký nárůst zájmu veřejnosti zaznamenal zámek Ploskovice, který se představil s obnovenou fasádou. Lidé ho mohou letos naposledy navštívit v neděli 27. srpna. Kvůli reinstalaci hlavní prohlídkové trasy se zámek do poloviny příštího roku uzavře.

Nově zpřístupněné prostory a prohlídkové trasy lákají od července návštěvníky také v klášteře Plasy a na zámku v Telči. I v těchto památkách skončily rozsáhlé obnovy. Nové návštěvnické centrum a dosud nepřístupné suterénní prostory otevřel na jaře pro návštěvníky hrad Karlštejn.

Mnoho objektů má otevřeno po celý týden včetně pondělí. Podrobnosti o návštěvní době a prohlídkových trasách jsou na webových stránkách jednotlivých památek, kde je možné si také on-line zakoupit vstupenky.

Vrcholem hlavní návštěvnické sezony bude 26. srpna Hradozámecká noc. Koná se od roku 2010 a památky během ní zůstávají otevřené i v noci a nabízí speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení nebo ohňostroje. V letošním roce se do Hradozámecké noci zapojuje 79 nejen státních objektů z celé republiky. Hlavním centrem je státní zámek Hrádek u Nechanic, který připomíná významný šlechtický rod Harrachů.

Tabulka: Počet návštěvníků a meziroční srovnání

Památka Počet návštěvníků 1-7/23 Počet návštěvníků 1-7/22 meziroční srovnání 23/22 v procentech Počet návštěvníků 1-7/19 Meziroční srovnání v procentech 23/19 Lednice 190.731 177.525 107 216.494 88 Český Krumlov 131.786 102.890 128 216.709 61 Hluboká nad Vltavou 111.437 95.000 117 163.619 68 Karlštejn 101.996 87.881 116 122.486 83 Bouzov 65.378 54.031 121 60.324 108 Květná zahrada v Kroměříži 65.033 56.946 114 113.429 57 Trosky 58.913 49.888 118 68.792 86 Valtice 54.673 37.776 145 87.917 62 Sychrov 48.473 51.713 94 57.716 84 Pernštejn 48.064 48.557 99 50.588 95

zdroj: NPÚ