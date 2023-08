Státní opera po zasažení přívalovým deštěm v sobotu zahájí sezonu

Praha - Přívalový déšť neohrozil zahájení nové divadelní sezony ve Státní opeře Praha, která tak začne prvními představeními o víkendu. ČTK to dnes řekl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Vysoušení a likvidace škod po dešti, který budovu zasáhl před týdnem, potrvá podle něj ještě několik týdnů, dekorace a kostýmy jsou už vyčištěné. Mluvčí doplnil, že zatím nelze finálně vyčíslit vzniklé škody. Budou se podle něj pohybovat v řádu nižších desítek milionů korun. Národní divadlo je pojištěné.

Fotogalerie

Voda dočasně vyřadila z provozu točnu a nákladní dekorační výtah. "Dekorace stěhujeme do divadla 'ručně' omezeným vstupem přímo z ulice. Voda protekla rovněž do jevištní technologie a strojovny hydrauliky, dočasně, minimálně do poloviny září, jsou tedy rovněž mimo provoz. Probíhá rozbor oleje a diagnostika technologií, paralelně dochází k revizi rozvodů elektřiny v zaplavených patrech," vyjmenoval mluvčí práce nutné k nápravě škod.

Voda podle něj nevratně poškodila dřevěné podlahy podzemní zkušebny, která nebude k dispozici pravděpodobně celou sezonu. Zkoušení nových inscenací i repertoárových titulů bude ve zkušebnách ostatních divadelních budov. Dočasně bude také snížen komfort pro hudebníky, prostor ladírny a šaten nebude ještě několik týdnů k dispozici.

První víkendová představení ve Státní opeře budou v sobotu 26. srpna dvojtitul v režii Ondřeje Havelky, opery Komedianti a Sedlák kavalír. V neděli 27. srpna se bude hrát pak Verdiho La Traviata.

Státní opera prošla nedávno nákladnou rekonstrukcí, která trvala tři roky a stála 1,3 miliardy korun. Ředitel ND Jan Burian při sčítání škody po bouři uvedl, že k vysokým škodám může přispívat špatná poloha budovy, která se dnes nachází na magistrále, přičemž silnice se při podobném dešti promění v řeku.

"Při fatální průtrži mračen s tím nikdo nic neudělá, to by musela být budova hermeticky uzavřená. Pak by ovšem její rekonstrukce stála deset, nikoli miliardu korun. Máme divadlo uprostřed dálnice na konci Vinohradské třídy, kde byl dříve park. Všechna tato urbanistická řešení nesou nějaká rizika a tohle je jedno z nich," uvedl ředitel ND.

Voda se do podzemí Státní opery dostala zvenčí přes zásobovací tunel a část zřejmě i zpětně kanalizací. Budovu opery tvoří několik objektů, vedle historické hlavní budovy také provozní budova, podle ředitele ND je v jednotlivých objektech míra zasažení vodou různá.

Historická budova Státní opery byla postavena na konci 19. století jako Nové německé divadlo. Státní opera je považována za jeden z nejkrásnějších operních domů v Evropě s vynikající akustikou a bohatou malířskou a sochařskou výzdobou. Při generální rekonstrukci, která začala v březnu 2017, dostala například nové jevištní technologie či moderní zkušebny. Opraveny byly baletní, orchestrální i sborový sál a zázemí umělců. Přibyla křesla, která nyní obsahují individuální titulkovací zařízení.

Původní odhad nákladů rekonstrukce byl přibližně 900 milionů korun, cena ale vzrostla na 1,3 miliardy korun včetně DPH. Důvodem byla hlavně změna technologie jevištní točny za 115 milionů korun a rekonstrukce vzduchotechniky, nová je i opona.

hrm snm