Praha - Na tři významná výročí týkající se České republiky v příštím roce upozorní desítky akcí. Materiálem nazvaným 30 let demokracie a svobody, který připravilo ministerstvo kultury, se bude ve středu zabývat vláda. Akce připravované příspěvkovými organizacemi několika resortů mají připomenout 15 let od vstupu ČR do Evropské unie, 20 let od vstupu ČR do NATO a 30 let od obnovení demokracie po 17. listopadu 1989. Koncept oslav a celkové pojetí navazuje na projekt Společné století, který letos připomínal 100 let české státnosti.

Kolik peněz dá stát na oslavy v příštím roce z materiálu pro jednání vlády není zřejmé, na oslavy letošních osmičkových výročí šlo letos a loni přes 400 milionů korun.

Výročí roku 2019 si budou připomínat příspěvkové organizace ministerstev, paměťové a kulturní instituce, kraje, města, obce i organizace občanské společnosti. Návrh na finanční zabezpečení informační kampaně a návrh financování prioritních akcí má být předložen vládě do 28. února 2019.

Mezi plánovanými akcemi jsou třeba nová sbírková expozice a výstava s názvem Havel na Hrad, která ukáže rok 1989 ve fotografiích, otevření expozice Dějiny 20. století v Národním muzeu nebo koncert České filharmonie, který bude nahrán a distribuován přes platformu digitální koncertní síně. Další výstavy připraví Uměleckoprůmyslové muzeum, Národní památkový ústav nebo Národní technické muzeum, které představí technické předměty jako prostředky sloužící totalitním praktikám a naopak protirežimní "podvratné činnosti".

Kromě kulturních akcí připravují desítky programů organizace zřizované ministerstvem školství. Jsou mezi nimi četné soutěže, třeba dobrodružná hra inspirovaná geocachingem na téma příběhů, které se váží k událostem listopadu 1989. V gesci ministerstva obrany je mezinárodní konference na Pražském hradě s výstavou vojenské techniky, ministerstvo zahraničí připravuje konferenci k výročí vstupu do NATO.