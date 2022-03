Státní hmotné rezervy chtějí lepší spolupráci se zbrojařskou asociací

Praha - Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) bude spolupracovat se Správou státních hmotných rezerv (SSHR) na zlepšení podpory výrobního potenciálu českých zbrojních firem, který by SSHR mohla využít. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil Daniel Svoboda z AOBP. Podle ředitele SSHR Pavla Švagra mohou firmy začleněné AOBP pomoct státu v připravenosti na mimořádné situace.

Dohodu dnes v Praze podepsal prezident AOBP Jiří Hynek a za SSHR Švagr. Podle Svobody se na jejím uzavření domluvili, protože mají společný zájem na fungování českého obranného a bezpečnostního průmyslu, a to hlavně v souvislosti se zajištěním hospodářských opatření pro krizové stavy.

Podle Švagra je v postcovidové době a v současné bezpečnostní situaci důležitá spolupráce při výměně informací a v legislativě. "Stále více se ukazuje, že bude docházet ke změně krizové legislativy a stát musí mít dobře strategicky pojatý systém správy hmotných rezerv, protože v době krize jsou rezervy zásadním a často i jediným zdrojem, který má stát okamžitě k dispozici," poznamenal. V AOBP je podle něj začleněna řada firem, které jsou pro bezpečnost České republiky klíčové.

Asociace dlouhodobě upozorňuje, že aby byly v době krize zajištěny pro stát dodávky, je potřeba udržovat výrobní kapacity domácích firem i v době míru. Protože v době zhoršení bezpečnostní situace je závislost na zahraničních dodávkách bezpečnostním rizikem.

Oba subjekty chtějí posilovat roli domácího obranného a bezpečnostního průmyslu a zajistit tak soběstačnost České republiky. Za vzor označily polský zákon o strategických rezervách, jehož cílem je dosáhnout toho, aby Polsko nebylo dlouhodobě strategicky závislé.

Hynek poznamenal, že když vypukne krize nebo konflikt, stoupne poptávka po určitém zboží. "Když ale stát nemá dostatečné zásoby jak výrobního materiálu, tak již hotových produktů, musí se spoléhat na zahraniční dodavatele, například z Číny, což jej činí závislým a nesoběstačným, a zvyšuje se tím bezpečnostní riziko," uvedl.

Za příklad označil nedostatek ochranných prostředků v době pandemie covidu-19. Česká firma AVEC CHEM má podle něj slušné výrobní kapacity v oblasti ochranných prostředků a státu je může nabídnout. Problém je ale s uskladněním potřebného materiálu, která má určenou spotřební lhůtu. Stát by mohl jeho určité množství držet přímo u výrobce, který by jej průběžně využíval pro svou produkci a tím ho obměňoval. V případě krize by pak mohl stát pružně reagovat a materiál využít. "Ideální je mít naskladněný mix výrobního materiálu i hotových produktů, konkrétní počty kusů si stanoví stát," poznamenal Hynek.

cap jw