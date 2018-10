Praha - Státní cenu za překlad obdržela za celoživotní dílo Helena Stachová. Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla obdržel Jan Schmid, za přínos v oblasti hudby skladatel Luboš Sluka, v oblasti výtvarného umění Jana a Jiří Ševčíkovi, v oblasti architektury Růžena Žertová a v oblasti kinematografie a audiovize Hynek Bočan. Ceny dnes přebírali na Nové scéně Národního divadla.

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) neudělil jednu z Cen ministerstva kultury za přínos kinematografii a audiovizi režiséru Evaldu Schormovi in memoriam. Nepřála si to jeho rodina, protože nesouhlasí s vládou podporovanou komunisty. Státní cenu za literaturu si odmítl převzít její laureát Jiří Hájíček s odůvodněním, že akce je podle něj zpolitizovaná.

"Mrzí mě, že někteří členové poroty možná nerozvážně a možná unáhleně postupovali tak, že spíše oni ten problém zpolitizovali. Nejvíc mě mrzí, že nerespektovali přání rodinných příslušníků laureátů, aby se jejich stanoviska nezpolitizovala a nezveřejňovala," řekl ČTK ministr Staněk.

Stachová vystudovala češtinu a polštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Překladatelské práci se věnuje od roku 1950. Do češtiny převedla dvě stovky knižních titulů od autorů jako Sławomir Mrożek nebo Stanisław Lem.

Herec, režisér, publicista, textař, prozaik, dramatik, scenárista, výtvarník, ilustrátor, moderátor, divadelní manažer a organizátor Schmid obdržel cenu za celoživotní dílo, zejména za přínos českému studiovému divadlu, profilaci divadla Studio Ypsilon a rozvoj oboru včetně výchovy nastupující generace.

Skladatel Sluka byl oceněn za celoživotní skladatelskou a redakční činnost a za statečné lidské i odborné postoje v době nesvobody. Působil jako dramaturg Československé televize, šéfredaktor hudebního vydavatelství Panton a předseda Asociace hudebních umělců a vědců. Je autorem více než sta různorodých hudebních děl.

Výtvarníci Jana a Jiří Ševčíkovi převzali cenu za celoživotní dílo, především za výjimečnou kurátorskou, teoretickou a pedagogickou činnost. Oceněni byli také za mezinárodní propagaci českého a slovenského výtvarného umění.

Za celoživotní dílo dostala cenu i architektka Žertová. Navrhla několik obchodních domů v různých městech republiky. Od 70. let navrhovala oděvní doplňky, šperky a svítidla. V roce 2016 shrnula její práci monografie Růžena Žertová: Architektka domů i věcí.

Režisér Bočan obdržel ocenění především za své filmy ze 60. let a tematicky i mravně kontinuální tvorbu s Jiřím Stránským po roce 1989. Samostatně debutoval v roce 1965 snímkem Nikdo se nebude smát. Z jeho obsáhlé režijní tvorby vynikly seriály z 90. let Přítelkyně z domu smutku a Zdivočelá země či film Bumerang.

Ministr Staněk neudělí jednu z cen Cen ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize, na kterou porota navrhla jako jednoho ze dvou laureátů režiséra Schorma in memoriam. Jeho rodina ale ocenění odmítla převzít, neboť nesouhlasí s vládou vzniklou za podpory komunistů. Porota, která Schorma na ocenění navrhla, před několika dny uvedla, že pokud ministr cenu neudělí, rezignuje. "Porota je přesvědčena, že cena in memoriam pro Evalda Schorma má být udělena, i když ji nikdo osobně nepřijme, a to jako výraz uznání života a díla velkého filmového tvůrce, kterému komunistický režim dlouhá léta nedovolil pokračovat v práci filmového režiséra," napsali ve svém prohlášení 18. října členové poroty.

Předána nebyla ani Státní cena za literaturu, jejíž laureát Jiří Hájíček ji odmítl převzít. Souvisí to s nesouhlasem některých členů poroty ceny za literaturu s politikou vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů. Z poroty, která vybírala laureáta ceny za literaturu, odstoupil nejprve básník Petr Hruška a poté další tři její členové. Kandidáta ale ministrovi ještě před tím navrhli. Navržený Hájíček ale ministrovi oznámil, že cenu nepřevezme. Zdůvodnil to tím, že členové poroty, kteří odstoupili, cenu zpolitizovali.