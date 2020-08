Statistický úřad zveřejní zpřesněné odhady úrody

Praha - Český statistický úřad dnes zveřejní zpřesněné odhady letošní sklizně na základě červencových dat. O prvních odhadech, podle kterých měla sklizeň základních obilovin letos proti loňskému roku klesnout o 3,3 procenta na 6,784 milionu tun, informoval na začátku července. Informace o sklizni pak ještě vydá úřad v říjnu, kdy by už měly být obilí i řepka sklizené z polí.

Podle poslední zprávy ministerstva zemědělství se letošní sklizeň dostala v posledním týdnu do druhé poloviny. K pondělí bylo posekáno skoro 56 procent ploch obilovin a 83,5 procenta ploch řepky. Průměrný výnos obilovin činil 6,09 tuny na hektar, což by znamenalo, pokud by tento výnos byl průměrný i na zbytku polí, sklizeň o hmotnosti 7,7 milionu tun. Výnos pšenice je zatím v průměru 6,26 tuny z hektaru, meziročně je tak vyšší o 0,44 t/ha. U řepky vzrostl průměrný výnos meziročně zatím o 0,33 tuny na hektar a činil tak 3,39 t/ha.