Statistický úřad představí první výsledky loňského sčítání lidu

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) dnes představí první výsledky sčítání lidu, domů a bytů, které se konalo minulý rok od 27. března do 11. května. Lidé měli možnost posílat statistikům údaje elektronicky. Podle dřívějších informací toho využilo 87 procent ze zhruba 10,7 milionu obyvatel republiky. On-line přenos bude možné zhlédnout na webu Českých novin od 10:00.

Sčítání se pořádá každých deset let, a to nejen v Česku. Umožňuje zmapovat situaci v jednotlivých zemích a porovnávat ji. Zatímco řada států údaje získává ze svých registrů a dotazuje se jen vzorku několika tisícovek lidí, v České republice se museli zapojit všichni obyvatelé. Česko totiž nemá rejstříky, z nichž by se daly potřebné informace získat. Statistici se snažili vzít z úředních databází co nejvíc dat, lidé tak vyplňovali minulý rok zhruba o polovinu věcí méně než v roce 2011. Zadávali údaje o svém bytě, jeho vybavení, o sobě či o svých blízkých.

Statistici také zhodnotí průběh cenzu. Začátek provázely potíže s informačním systémem. Po spuštění se musel hned první den zhruba na deset hodin odstavit. Pak už on-line verze fungovala bez problémů. Na vyplňování elektronických formulářů se původně vyčlenily první dva týdny sčítací akce. Ve zbývajícím měsíci měli papírové formuláře dostávat, vyplňovat a odesílat lidé, kteří se nesečetli on-line. Kvůli epidemii bylo ale nakonec možné webovou či mobilní aplikaci využít po celou dobu sčítání.