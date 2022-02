Statistici zveřejní výsledky cestovního ruchu a služeb za čtvrtý kvartál

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) dnes oznámí, jak se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku dařilo cestovnímu ruchu. Zveřejní také údaje o tržbách za služby. V hromadných ubytovacích provozech v ČR se loni od července do září ubytovalo 6,7 milionu hostů, meziročně o 12,5 procenta více. Ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 to bylo o desetinu méně. Z důvodu zhoršení epidemické situace a zpřísnění restrikcí v závěru roku experti předpokládají slabý výkon v turismu.

Hostům v tuzemských ubytovacích zařízeních loni ve třetím čtvrtletí dominovali podle odborníků Češi. Do hotelů, penzionů či kempů jich přijelo 5,4 milionu. Jejich celkový počet překonal podle státní agentury CzechTourism i třetí kvartál roku 2020, který byl z pohledu domácího turismu rekordní.

Z ciziny do ČR přicestovalo loni od července do září nejvíce Němců, jejich 375.000 příjezdů představuje zhruba čtvrtinu zahraniční klientely. V porovnání s rokem 2020 jich ale bylo asi o desetinu méně. Přibylo naopak hostů ze Slovenska, a to o 41,5 procenta na 172.000. Z Polska přijelo 147.000 turistů, což bylo meziročně přibližně o sedm procent méně. Z mimoevropských zemí byli nejvíce zastoupení obyvatelé Spojených států se 39.000 příjezdy, z Izraele přicestovalo 35.000 návštěvníků.

Poskytovatelům služeb stouply ve třetím čtvrtletí tržby bez očištění meziročně o 8,9 procenta. Po započtení kalendářních vlivů byly vyšší o 9,5 procenta, mezičtvrtletně reálně vzrostly o 2,6 procenta.

Nejvíce se dařilo odvětvím spojeným s cestovním ruchem. Tržby v letecké dopravě vzrostly v meziročním srovnání o 97 procent, cestovní agentury a kanceláře si polepšily o 175 procent. Tržby pohostinských a stravovacích zařízení byly za červenec až září proti stejnému období roku 2020 vyšší o 8,4 procenta. Konkrétně ve stravování a pohostinství vzrostly o 6,4 procenta, v ubytování o 15,2 procenta.