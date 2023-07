Statistici zveřejní červnovou inflaci, čeká se zpomalení pod deset procent

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní údaje o vývoji spotřebitelských cen v červnu. Podle analytiků meziroční inflace pokračovala ve zvolňování a dostala se poprvé od ledna 2022 pod deset procent. Na zpomalování tempa růstu cen podle nich působí srovnávací základna loňského roku, projevuje se ale i silná koruna a nižší poptávka. V květnu byla inflace 11,1 procenta.

Vývoj inflace dopoledne na tiskové konferenci ve Sněmovně okomentuje premiér Petr Fiala spolu s místopředsedou ČSÚ Jaroslavem Sixtou.

"Vedle vlivu srovnávací základny působí řada protiinflačních faktorů, mezi nimiž je nejvýznamnější utlumená spotřeba domácností, klesající ceny energií, pohonných hmot či nemovitostí a inflaci oslabuje také silná koruna. Mírnější je také růst cen potravin, ačkoliv nejistota okolo jejich budoucího vývoje zůstává značná a oboustranná," uvedli analytici České spořitelny.

V nadcházejících měsících by inflace podle analytiků měla dál zpomalovat. Předpokládá to i prognóza České národní banky (ČNB), podle které by se ve druhém a třetím čtvrtletí příštího roku inflace měla dostat na dvouprocentní cíl.